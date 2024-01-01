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Scotiabank Colpatria bireylere ve şirketlere yönelik finansal hizmetler ve ürünler sunmaktadır: Kredi kartları, krediler, hesaplar, yatırım, sigorta ve daha fazlası.

Web Sitesi: scotiabankcolpatria.com

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