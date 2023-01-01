Alternatifler - Scoro

Bixpand

bixpand.ai

Bixpand.com KOBİ'lere yönelik en hızlı büyüyen Satış Hızlandırma Platformudur. Kullanımı kolay, mobil uyumlu olarak tasarlanmıştır ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için her şey dahil özelliktedir. Bixpand.com, en iyi CRM pazarlama otomasyon araçlarının yanı sıra sınırsız iletişime sahip %100 Ücre...