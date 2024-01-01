Alternatifler - scite.ai

Iris.ai

iris.ai

Araştırmanız için Güçlü Araçlar. Bilimsel metinlerin anlaşılması için dünya lideri bir yapay zeka motoru geliştirdik. Literatür incelemeleri, veri çıkarma, piyasaya arz sonrası gözetim veya kağıt veya patent gibi binlerce belgeyi içeren diğer görevlere uygulanan bu motor, hayatınızı çok daha kolayla...