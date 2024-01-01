SciAstra

SciAstra

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SciAstra, Hindistan'da bilim ve araştırma alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere yardımcı olan öncü platformdur. SciAstra bilime olan tutkuyla, araştırmaya yönelik derin bir takdirin teşvik edilmesiyle, bilimsel bir zihniyetin geliştirilmesiyle ve öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesiyle ilgilidir. SciAstra, öğrencilere yardım edecek bir platform olmadığından gelecek nesle rehberlik etme misyonuyla eski araştırma akademisyenleri tarafından kuruldu.

Web Sitesi: sciastra.com

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