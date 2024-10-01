Alternatifler - Schoox

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

Öğrenci potansiyelini geniş ölçekte ortaya çıkaran son derece kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir öğrenme inovasyon platformu olan D2L Brightspace ile bir ÖYS/ÖYS'nin sınırlamalarından kurtulun. Brightspace, okulun ilk günlerinden yüksek öğrenime ve sonra...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenen, yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir öğrenme yönetim sistemidir (LMS). Öğrenciler için tanıdık bir deneyim, son teknoloji ekosistem araçları, derinlemesine raporlama ve veriler, uygulama içi yazma, öğrenme yolları ve uyumluluk eğitimi ve raporlam...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/Öğrenim Yönetim Sistemidir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evle...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn, işletmelere yönelik bulut tabanlı bir bilgi ve öğrenme yönetimi platformudur. Zoho Learn ile şirketinizin bilgilerini merkezileştirebilir, etkileşimli kurslar oluşturabilir ve öğrencilerinizin gelişimi hakkında ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Zahmetsiz içerik oluşturma ve işbirliğine d...

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

YAPARAK ÖĞRENME PLATFORMUMUZ ARACILIĞIYLA DEVOPS UZMANI OLUN. KodeKloud, yaparak öğrenme öğretim yaklaşımına inanmaktadır. Bu öğretim yaklaşımının öğrencilerimizin en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlayacağına ve bunun da başarılı bir DevOps kariyeri oluşturmanıza yardımcı olacağına ...

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelerin müşterilere, çalışanlara ve ortaklara olağanüstü e-Öğrenim deneyimleri sunmasına olanak tanıyan hafif bir ÖYS/Öğrenim Yönetim Sistemidir. Brevo ve Lokalise gibi tek boynuzlu SaaS'lardan Unicef ​​ve BM gibi uluslararası kuruluşlara ve Yamaha ve LG gibi küresel üreticilerden ...

LearnDash

LearnDash

learndash.com

WordPress için en güçlü öğrenme yönetim sistemi. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel, ilgi çekici kurslar oluşturun.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana, kuruluşların bilgiye erişmesine ve paylaşmasına, idari görevleri otomatikleştirmesine ve her zamankinden daha hızlı performans göstermesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir öğrenme platformudur. Platform, canlı ve kendi hızına göre öğrenme deneyimleri oluşturma, canlı öğrenmeyi basitle...

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...

Degreed

Degreed

degreed.com

Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

WorkRamp, modern işletmeler için oluşturulmuş Öğrenme Bulutudur. Kendi kendine yönlendirilen öğrenme modülleri, etkileşimli koçluk işlevleri ve güçlü sertifika yolları aracılığıyla WorkRamp, ekiplerin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için geniş ölçekte özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşt...

Valence

Valence

valence.co

Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ LMS, eğitmenlere, enstitülere ve kuruluşlara canlı çevrimiçi dersler vermeleri ve kendi tempolarına göre kurslar başlatmaları için eksiksiz bir çözüm sunar. WizIQ kullanımı kolay, uygun fiyatlı ve öğrencilere kurslara herhangi bir yerden ve cihazdan erişme özgürlüğü veriyor. WizIQ ile işletmel...

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştı...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

Kişisel ve onaylayıcı bir Pasaport aracılığıyla insanları etkileşime geçiren ilk beceriye dayalı öğrenme ve yetenek yönetimi platformu

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...

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