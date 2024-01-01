Schools Week

Schools Week

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Web Sitesi: schoolsweek.co.uk

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Schools Week, yaygarayı aşıp gerçekleri açıklamaya kararlı, derinlemesine, araştırmacı eğitim gazeteciliği sunan lider bir dijital gazetedir. İngiltere için en son okul ve eğitim haberlerini, araştırmaları, uzman yazılarını, kitap incelemelerini, araştırma açıklayıcılarını ve politika belgelerini alın.

Web Sitesi: schoolsweek.co.uk

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