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Devam Sürecinizi Dönüştürün: SchoolDay.Ai ile Basitleştirin, Güvenli Hale Getirin ve Başarılı Olun! Öğretmen ve okula devam alımını yeniden tanımlayan devrim niteliğindeki uygulama SchoolDay.Ai'ye hoş geldiniz. Eğitimcilerin geleneksel katılım yöntemleriyle ilgili yaşadığı zorlukların (yanlışlıklar, verimsizlikler ve yüksek insan hatası riski) farkındayız. Bu nedenle bu hayati görevi kolaylaştıran, doğruluk ve verimliliğin parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayan bir çözüm geliştirdik.

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