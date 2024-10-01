Alternatifler - Scenery
VEED
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine v...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıd...
Loom
loom.com
Loom, asenkron çalışmalar için önde gelen video iletişim platformudur. Basitlik ve hız için tasarlanan bu videolarla ister masanızda ister hareket halinde olun, işlerinizi ilerletmek için videolar kaydedebilir, paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilirsiniz. 200.000 şirkette 21 milyondan fazla kişi, e...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside, yüksek kaliteli kayıtlar ve ışık hızında düzenleme için çevrimiçi stüdyonuzdur. Yapay zeka tarafından desteklenmektedir ancak insan konuşmaları için tasarlanmıştır; böylece podcast'lerden video pazarlamaya kadar her şey piksel mükemmelliğinde 4K video ve kristal netliğinde sesle yakalanır...
Descript
descript.com
Descript, bir doküman kadar kolay olan yeni bir video düzenleyici türüdür. Descript'in yapay zeka destekli özellikleri ve sezgisel arayüzü, YouTube ve TikTok kanallarını, en iyi podcast'leri ve videoyu pazarlama, satış ve şirket içi eğitim ve işbirliği için kullanan işletmeleri besler. Descript, bel...
Screenapp
screenapp.io
Çevrimiçi Ekran Kaydedici Ekibinizle paylaşmak üzere yapay zeka ile ekranınızı zahmetsizce kaydedin, videoları metne dönüştürün, özetleyin ve toplantılarınızın ve iş akışlarınızın notlarını alın.
Tango
tango.us
Tango, kurulumu ve kullanımı en kolay Dijital Benimseme Platformudur. Sadece süreç boyunca tıklayarak yazılım eğitimi kılavuzlarını ve araç ipuçlarını dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İş uygulamalarınızın içine yerleştirilmiş rehberlik sayesinde çalışanlarınız süreç boyunca elini taşın altına ...
Scribe
scribehow.com
Scribe, herhangi bir süreci adım adım görsel bir kılavuza dönüştüren yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, bir süreç üzerinde çalışırken Scribe kaydediciyi kullanarak otomatik olarak ekran görüntüleri, talimatlar ve tıklamalarla tamamlanmış bir nasıl yapılır kılavuzu oluşturur. Ürün arayüzü, kulla...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kada...
Zight
zight.com
Zight, 4 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan ve görsel asenkron iletişimle özgürlüğü bulan büyüyen bir topluluğa sahip, ödüllü ve en yüksek puan alan bir çözümdür. Zight sizinle birlikte ölçeklenir, kullanımı kolaydır ve ekran görüntüleri, GIF'ler, ekran kayıtları ve web kayıtları için farklı uygula...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Droplr
droplr.com
İşinizi Daha Hızlı Bitirin. Anında ekran görüntüleri ve ekran kayıtları yakalayın: Herkesle, her yerde paylaşabileceğiniz bir bağlantıyla buluta kaydedilir.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero, ekran görüntüleri alıp paylaşmanın yanı sıra görüntülere, PDF'lere ve web sitelerine açıklama eklemek için kullanılan güçlü ve ücretsiz bir uygulamadır. Mac, Windows, Linux ve web tarayıcınız için tasarlandı.
Wistia
wistia.com
Wistia, ekiplerin videolarını ve web seminerlerini tek bir yerden oluşturmasına, barındırmasına, pazarlamasına ve ölçmesine yardımcı olan eksiksiz bir video pazarlama platformudur. Wistia ile kolayca profesyonel videolar oluşturabilir, web seminerleri düzenleyebilir, potansiyel müşterileri toplayıp ...
Berrycast
berrycast.com
İletişiminizi güçlendirecek bir ekran kayıt uygulaması olan Berrycast'i keşfedin. Bir şeyleri yüz yüze açıklamaya en yakın şeyi internette bulacaksınız.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa, pazarlamacıların, içerik oluşturucuların ve çevrimiçi eğitimcilerin videolardan daha fazlasını barındırmak, yönetmek ve paylaşmak için hepsi bir arada video ve resim barındırma platformudur. Video barındırma, yerleştirilebilir galeriler, video içi pazarlama araçları ve gelişmiş analizler gi...
Screencastify
screencastify.com
Screencastify, Chrome için önde gelen ekran kaydedicidir. Videoları saniyeler içinde kaydetmek, düzenlemek ve paylaşmak için uzantıyı yükleyin. Video sınıfı ödevleri, eğitimler ve öğreticiler oluşturun ve iş iletişimini daha hızlı hale getirin.
Piktostory
piktochart.com
Bir videoyu kolayca birden fazla içerik parçasına dönüştürün. Zamanınız değerlidir. Videolarınızı kare kare düzenlemekle boşa harcamayın. Piktostory ile web seminerlerinizi, Zoom kayıtlarınızı, sanal etkinliklerinizi ve daha fazlasını daha kısa kliplere kolayca dönüştürün. Artık en önemli şeye, yani...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, sanal satış için tasarlanmış bir video aracıdır. Potansiyel müşterilerden tekliflere kadar satış döngüsünün tüm aşamalarında kişisel bir dokunuş katan videoları kaydetmeyi ve göndermeyi kolaylaştırır. Güçlü video analizleri ve entegrasyonları ile desteklenen Vidyard, dünya genelindeki binle...
Guidde
guidde.com
Yapay zeka ile sihirli bir şekilde çarpıcı SOP'lar oluşturun. Guidde, ekibinizin video belgelerini 11 kat daha hızlı oluşturmasına yardımcı olan, iş dünyasına yönelik üretken bir yapay zeka platformudur. Guidde, herkesin oluşturabileceği, adım adım videolar ve belgeleri anında yakalamanıza olanak ...
Claap
claap.io
Claap, ekran kaydını, toplantı kaydını ve video wiki'yi tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada bir Video Çalışma Alanıdır. Claap ile şunları yapabilirsiniz: - Bir sonraki toplantınızı kısa bir videoyla değiştirin. Ek açıklamalar, ileti dizileri ve video yanıtlarıyla daha hızlı geri bildirim alın ...
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic), ekran kaydedici, ekran yakalama, video düzenleyici ve video barındırma hizmeti de dahil olmak üzere, herkesin kullanması kolay, işbirliğine dayalı video oluşturma ve paylaşma için sezgisel, etkili yazılım araçları ve hizmetleri sağlar. ScreenPal'ın misyon...
wrap
wrap.so
Kolayca güzel, paylaşılabilir ekran görüntüleri oluşturun. Wrap, markaların sosyal medya, ürün geliştirme, sunumlar ve çok daha fazlası için görseller tasarlaması ve düzenlemesi için güçlü bir araçtır.
Floik
floik.com
Floik, adım adım kılavuzlar, açıklayıcı videolar ve tıklanabilir demolar gibi etkileşimli ürün vitrinleri oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir çözümdür. Araç, SaaS ekiplerinin kusursuz bir alıcı deneyimi sunmasına ve ürünlerine hak ettiği ilgiyi göstermesine yardımcı olmak için tasarlandı. Kullan...
VideoSends
videosends.com
VideoSends kullanıcıları belirli bir sekmeyi, uygulamayı veya ekranın tamamını kaydedebilir. Araç ayrıca özel markalama, küçük resimler, yerleştirme seçenekleri vb. gibi başka işlevler de sunar. Kullanıcı, videolarını kaydederken, web kameralarını açarken, yüzlerini videolarına dahil ederken veya Se...
WowTo
wowto.ai
WowTo, kullanıcıların destek, eğitim ve eğitim içeriği gibi çeşitli kullanımlara yönelik video kitaplıkları oluşturmasına ve barındırmasına olanak tanıyan kapsamlı bir video bilgi tabanı yazılımıdır. Araç seti, nasıl yapılır ve öğretici video içeriği için özel olarak hazırlanmış bir video oluşturuc...
Canvid
canvid.com
Yeni nesil yapay zeka destekli ekran kaydedici. Minimum çabayla profesyonel düzeyde ekran kayıtlarını yakalayın, geliştirin ve paylaşın! Tüm ekranınızı, belirli pencerelerinizi ve hatta mobil içeriğinizi kaydedin (çok yakında). CANVID, çok az düzenleme becerisi gerektiren veya hiç gerektirmeyen eğit...
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yükse...
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin iht...