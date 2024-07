Scene One, roman ve kitap yazmaya yönelik çevrimiçi bir yazılımdır. Basit, sezgisel bir metin düzenleyiciye sahiptir ve tüm yazma sahnelerinizi ve projelerinizi yönetir. Yazılım, masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve telefon gibi çeşitli cihazlarda çalışarak kullanıcıların cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır. Cihazınıza herhangi bir ek kurulum gerektirmeden bir web tarayıcısında çalışır. Tüm sözleriniz bulutta güvenli bir şekilde saklanarak her yerden erişilebilirlik sağlanır. Scene One, ilerlemeyi izlemek ve yazma hedeflerini belirlemek için bir kelime sayacı ve kullanıcıların daha hızlı ve daha net yazmasına yardımcı olan bir Yapay Zeka Yazma Asistanı da dahil olmak üzere çeşitli kitap yazma araçları sunar. Buna ek olarak, kullanıcıların hikaye karakterleri, öğeleri, konumları için ayrıntılı profiller oluşturabilecekleri ve bu hikaye öğelerinin her bahsini takip edebilecekleri, dünya inşası için özel bir wiki özelliği sağlar. Diğer önemli özellikler arasında taslakları PDF veya DocX olarak derleme ve dışa aktarma seçeneği, hikaye planlama ve 'Kediyi Kurtarın!' seçeneğini kullanarak revizyon yönetimi yer alıyor. Kullanıcıların tüm taslaklar veya tek tek sahneler hakkındaki notlarını ve hatırlatıcılarını takip etmelerine yardımcı olan Beat Sheet Manager' ve 'Revizyon Panosu'.

Web Sitesi: sceneone.app

