Scarlett Panda, öncelikle çocuklar için kişiselleştirilmiş kısa öyküler ve eğitici içerikler oluşturmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Araç, karakterler için seçilen isimleri, görünümleri ve evrenleri içeren özelleştirilmiş anlatılar oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Uygulama, çocukların okumayla ilgilenmelerine, kelime dağarcıklarını genişletmelerine ve kendilerini ve ilgi alanlarını çeşitli hikaye ortamlarında görselleştirerek yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Anlık hikaye oluşturmanın yanı sıra, yüksek kaliteli görsellerle tamamlanan planlanmış hikayeler sunar. Uygulamanın ek özellikleri arasında kişiselleştirilmiş meditasyonlar, öğrenme maceraları ve ninniler yer alıyor. Oluşturulan hikayeler doğrudan uygulamada kullanılabilir veya dijital görüntüleme veya yazdırma için uzun formatlı hikaye kitaplarına dönüştürülebilir. Araç, en fazla dört karakterin, çok sayıda görüntünün, kişiselleştirilmiş notların kişiselleştirilmesine olanak tanır ve 74 dili destekler. Abonelik tabanlı bir katman, daha gelişmiş özelliklere erişimin kilidini açar

Web Sitesi: scarlettpanda.com

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