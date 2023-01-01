WebCatalog
ScannerGo

ScannerGo

scannergo.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ScannerGo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Saniyeler içinde yüksek kaliteli taramalar yapın. Bir resim, belge, kitap ya da her neyse. Tarama ve dönüştürme yalnızca birkaç dakika sürer.

Web Sitesi: scannergo.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, ScannerGo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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