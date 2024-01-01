ScanFlow, veri yakalama ve iş akışı otomasyonuna olanak tanıyan akıllı cihazlar için tasarlanmış bir yapay zeka tarayıcı aracıdır. Gerçek zamanlı bilgiler ve iş akışı verimliliği için çeşitli özellikler sunar. Araç, metin tarama, barkod/QR kod tarama, kimlik tarama, lastik yanağı tarama, VIN tarama ve bileşen numarası tarama gibi çeşitli tarama yeteneklerini içerir. Metin taramayla kullanıcılar alfanümerik metin kombinasyonlarını tek seferde tarayabilir. Barkod/QR kod tarama özelliği, herhangi bir akıllı cihazda yüksek performanslı barkod taramaya olanak tanırken, kimlik tarama özelliği pasaport, kimlik ve sürücü belgesi gibi müşteri kimlik belgelerinden gerçek zamanlı veri çıkarılmasına olanak tanır. ScanFlow ayrıca kendi kendine ödeme, drone taraması, montaj hattı takibi, envanter yönetimi, hasta kaydı ve doğrulama, KYC doğrulaması ve pasaport taraması gibi ek işlevler de sunar. Bu özellikler perakende, sağlık ve lojistik de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere ve kullanım durumlarına hitap etmektedir. Araç, entegrasyon yetenekleri aracılığıyla mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyonu teşvik eder ve sorunsuz uygulama için kaynaklar ve geliştirici desteği sağlar. Fiyatlandırma ayrıntıları ScanFlow web sitesinde ve kullanıcıların hesaplarına erişmeleri için bir oturum açma portalında mevcuttur. Sorularınız veya destek için kullanıcılar, sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla ScanFlow ekibiyle iletişime geçebilir. Genel olarak ScanFlow, akıllı cihazları güçlü veri yakalama yetenekleriyle güçlendiren, çeşitli sektörlerde gelişmiş iş akışı otomasyonuna ve verimliliğe yol açan kapsamlı bir yapay zeka tarayıcı aracıdır.

Web Sitesi: scanflow.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scanflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.