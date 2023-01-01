WebCatalog
ScamAdviser

ScamAdviser

scamadviser.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir web sitesinin dolandırıcılık sitesi mi yoksa yasal bir web sitesi mi olduğunu kontrol edin. ScamAdviser, bir web mağazasının dolandırıcılık amaçlı olup olmadığını veya kötü amaçlı yazılımdan etkilenip etkilenmediğini ya da kimlik avı, dolandırıcılık, dolandırıcılık ve spam faaliyetleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirlemeye yardımcı olur. Ücretsiz güven ve site inceleme denetleyicimizi kullanın.

Web Sitesi: scamadviser.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ScamAdviser ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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