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Saudi Gazette, 1976'dan bu yana Suudi Arabistan'ın önde gelen İngilizce günlük gazetesidir.

Web Sitesi: saudigazette.com.sa

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