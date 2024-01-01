Alternatifler - SAP
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
WooCommerce
woocommerce.com
WordPress için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı e-Ticaret platformuyla çevrimiçi satış yapın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (eski adıyla TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Dukaan
mydukaan.io
Büyüyen işletmeler için e-ticaret platformu. Dukaan'ın hepsi bir arada ticaret platformuyla işletmenizi başlatın, ölçeklendirin ve yönetin.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount, 20 yıldır sektörde lider konumda olan bulut tabanlı bir ERP'dir. Bu sistem her zaman ve her yerde sınırsız erişime izin verir. Dünya çapında şu anda Ecount kullanan 60.000'e kadar benzersiz şirket var, her şirketin birden fazla kullanıcısı olduğunu hayal edin, kullanıcı sayısı kolayca bir mi...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, bir web sitesi oluşturmak, siparişleri kabul etmek, envanteri takip etmek, ödemeleri işlemek, gönderimi yönetmek, markanızı pazarlamak ve verilerinizi analiz etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür.
OpenAI
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Sellix
sellix.io
Sellix, dijital ürünleri çevrimiçi satmanın en kolay yoludur. Yazılımları, isteğe bağlı hizmetleri ve üyelikleri dakikalar içinde satın.
Sellpass
auth.sellpass.io
Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
neptune.ai
neptune.ai
Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.