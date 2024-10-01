Alternatifler - Salsify
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için da...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak p...
OnWhatsApp
onwhats.app
Mobil uyumlu bir web mağazasıyla canlı yayına geçmenin ve WhatsApp üzerinden sipariş almanın en hızlı ticaret sağlayıcısı. Bunu ayda yalnızca bir dolara kitlelere yönelik Shopify gibi düşünün!
Billtrust
billtrust.com
Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle ye...
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanız...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipa...
Apimio
apimio.com
APIMIO, üreticilerin perakendecileri için ürün veri akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) aracıdır. Elektronik tabloların, PDF'lerin veya Word dosyalarının bakımını unutun; APIMIO ile bilgileri merkezi bir depoya toplayıp yükleyebilir ve tek bir tıklamayla peraken...
Publitas
publitas.com
Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için gayet iyi; ancak ma...
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud olarak kendimizi, ürünlerin satıldığı her yerde çevrimiçi perakendecilerin satış yapmasına yardımcı olmaya adadık. Platformumuz 200'den fazla satış kanalı ve pazar yeri ile entegre olup, daha fazla müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla satış elde etmenize yardımcı olur. Envanter ve sipariş ...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptancılarının, distribütörlerinin ve üreticilerinin uçtan uca satışlarını dijitalleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada yapay zeka destekli bir platformdur; yeni müşteri adaylarını kaydetmekten sipariş almaya, ödemelere ve daha fazlasına kadar! Kullanıcılar ticari fuarlarda,...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün deneyimi (PX) şirketidir ve Ürün Bilgi Yönetiminde (PIM) dünya lideridir; Her ürün etkileşiminin tüketicileri ve profesyonelleri her zaman, her yerde en iyi satın alma işlemine yönlendiren bir deneyim olduğu bir dünya yaratmak. Akeneo, tamamı ürün deneyimi yönetimi uygulamasına odaklana...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. Yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk: Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), yapay zeka tarafında...
Pimcore
pimcore.com
Geliştiriciler, ajanslar ve işletmeler tarafından sevilen: Pimcore Platform™ dünya çapında 110.000'den fazla şirketin güvendiği gelişmiş bir açık kaynaklı platformdur. Dijital varlık yönetimi (DAM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ana veri yönetimi (MDM), dijital deneyim yönetimi (DXP/CMS), çok kanallı y...
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, önde gelen bulut tabanlı ticari satın alma ve AP otomasyon platformudur. Tam otomatik satın alma-ödeme çözümümüz, satın alma işlemlerinizi, satıcı faturalarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi dijitalleştirerek daha hızlı ve daha karlı bir şekilde büyümenize yardımcı olur. Vroozi'nin yapay ...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine, satışı kapatmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış kişiselleştirme ve çevrimiçi ödeme seçenekleriyle satışları bir sonraki seviyeye taşıyan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Kolayca paylaşılabilir, özelleştirilebilir fiyat tekliflerimizden, siparişlerimizden, faturalarımızdan ve daha ...
Fixably
fixably.com
Fixable, onarım süreçlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. Onarım iş akışının %80'ini otomatikleştiriyoruz, böylece geri dönüş sürelerinizi azaltabilir, servis deneyiminizi geliştirebilir ve müşteri memnuniyeti düzeylerini artırabilirsiniz. Sistemim...
Surefront
surefront.com
Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve satış sürecini kolaylaştıran bulut tabanlı bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ve Toptan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 3'ü bir arada platformdur. Surefront, e-postalar ve e-tablolar gibi eski araçların...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM, MACH sertifikalı ilk SaaS PIM platformudur. Bu çözüm, ürün bilgilerinizi diğer yazılımlara, pazar yerlerine veya platformlara bağlamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıdığından son derece esnektir. Bluestone PIM'in Norveç, Tayland, Polonya, İsveç, Hollanda ve ABD'de ofisleri bulunmaktadı...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks, tüm ürün bilgilerinizi ve verilerinizi merkezi olarak yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) çözümüdür. Çevrimiçi perakendeciler ve markalar, ürün veri yönetiminin yanı sıra dijital varlıkları kolayca yönetebilir, doğru ürün verilerini birden fazla kanala sorunsuz...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
Catalog Bar
catalogbar.com
Katalog Bar, satış ekibi, bayileri, perakendecileri ve ürünlerini satan mağazalara sahip kuruluşlara yönelik bir web ve mobil vitrindir.
Finturf
finturf.com
Finturf, POS finansman çözümüne ihtiyaç duyan işletmelerle çalışır. Şirket, mağazadaki müşterileri geniş bir kredi ağına bağlayan, kullanımı kolay, web tabanlı bir platform sağlıyor. Finansman çözümü olmayan şirketler, satışları kaçırdıklarını biliyorlar; çünkü birçok müşteri, şimdi satın alıp daha ...
Jasper PIM
jasperpim.com
Ürün Bilgi Yönetim Sistemi veya PIM, bir işletme genelinde ürün verilerini merkezileştirmek, satmak ve senkronize etmek için tek bir araç sağlayan, tüm ürün bilgileri için temel bir depo görevi gören bir Hizmet Olarak Yazılımdır (SaaS). Bu veriler, e-Ticaret web sitelerini, basılı katalogları, ERP s...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM, kullanıcı dostu arayüzü, düşük fiyatı ve işe alım ve müşteri desteğine yönelik beyaz eldiven yaklaşımı nedeniyle dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik lider bir Ürün Bilgi Yönetimi yazılımıdır. Plytix PIM, ekiplerin ürün bilgilerini kolayca organize etmesine, zenginleşt...
Amber Engine
amberengine.com
Amber Engine yeni nesil ürün bilgisi yönetimi (PIM) yazılımı, ürün görselleri ve videoları da dahil olmak üzere ürün verilerini mümkün olduğunca basit bir şekilde organize etmek, optimize etmek ve dağıtmak için tasarlandı. Toplu düzenleme ve veri kalitesi puanları gibi özellikleri kullanarak veri yö...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force, büyük ölçekli e-Ticaret içerik üretimi için lider içerik üretim yönetimi platformudur. En iyi markalara, perakendecilere ve ticari stüdyolara yüksek kalitede ve tutarlı e-Ticaret ve editoryal görseller, videolar ve yüksek hacimli metinler sunma yetkisi veriyoruz. SaaS platformumuz, i...
Image Relay
imagerelay.com
Görüntü Aktarımı. Tüm dijital varlıklarınız. Tüm ürün bilgileriniz. Hepsi tek bir yerde. Marketing Delivery ile tanışın: dünyanın ilk tam entegre pazarlama çözümü. Son olarak, hızlı, kusursuz oluşturma ve teslimat için tüm dijital varlıklarınız ve ürün bilgileriniz tek bir yerde. Artık kaos yok. Sad...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions, 10 yılı aşkın tecrübesiyle Saha ve Ev Hizmetleri sektörüne yönelik yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. Güney İspanya merkezli ana ürünümüz, 100'den fazla ülkede 5000'den fazla müşterinin işlerini kolaylaştırmasına ve her gün hayatlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan STEL Order'dır. S...