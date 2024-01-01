SALIDO, restoran operasyonlarınızı tek bir oturum açma altında birleştiren tek bir platform olan Restoran İşletim Sistemidir. İster tek ister çok üniteli bir operatör olun, tüm operasyonlarınızı kolaylaştırmak için kurumsal düzeyde bir yaklaşım benimsiyoruz. SALIDO, restoran işletmecilerinin çıkarları düşünülerek oluşturuldu. Sizin için en önemli olana, yani müşterilerinize odaklanmanızı istiyoruz. Gerisini bize bırakın.

Web Sitesi: salido.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SALIDO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.