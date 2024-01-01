Alternatifler - SalesHookup

Instagram

Instagram

instagram.com

Instagram (genellikle IG veya Insta olarak kısaltılır), Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan ve ilk olarak Ekim 2010'da iOS'ta piyasaya sürülen, Facebook'a ait bir Amerikan fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağ hizmetidir. Android sürümü Nisan 2012'de piyasaya sürüldü. Kasım 2012'de s...

Facebook

Facebook

facebook.com

Facebook (facebook olarak stilize edilmiştir), Menlo Park, California merkezli bir Amerikan çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir ve aynı adı taşıyan Facebook, Inc. şirketinin amiral gemisi hizmetidir. Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi öğrencileri ve oda arkadaşlarıyla birlikte kurulmuş...

X

X

x.com

X, eski adıyla Twitter, Twitter, Inc.'in halefi olan Amerikan şirketi X Corp. tarafından işletilen çevrimiçi bir sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir. Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajlar paylaştığı ve bunlarla etkileşimde bulunduğu bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir....

Pinterest

Pinterest

pinterest.com

Pinterest, resimleri ve daha küçük ölçekte panolar biçimindeki animasyonlu GIF'leri ve videoları kullanarak World Wide Web'de bilgilerin (özellikle "fikirlerin") kaydedilmesini ve keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış bir Amerikan resim paylaşım ve sosyal medya hizmetidir. Site, Ben Silbermann, P...

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından Hikayeleri görüntülemenize ve Keşfet'te haberleri keşfetmenize olanak tanır. Anı yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, aslen Snapchat Inc. olan Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anlık mesajlaş...

Reddit

Reddit

reddit.com

Reddit (logosu reddit olarak stilize edilmiştir) bir Amerikan sosyal haber toplama, web içerik derecelendirme ve tartışma web sitesidir. Kayıtlı üyeler siteye bağlantılar, metin gönderileri ve resimler gibi içerikler gönderir ve bunlar daha sonra diğer üyeler tarafından olumlu veya olumsuz oylanır....

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

Instapaper, web içeriğinin e-okuyucu, akıllı telefon veya tablet gibi farklı bir cihazda "daha sonra okunabilmesi" için kaydedilmesine olanak tanıyan bir yer imi hizmetidir. Hizmet, 2008 yılında Marco Arment tarafından kuruldu ve 2011 sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon kullanıcıya sahip. Nisan 2013't...

Meetup

Meetup

meetup.com

Çevrimiçi veya kişisel etkinliklere ev sahipliği yapan grupları bulun ve yerel topluluğunuzdaki ilgi alanlarınızı paylaşan insanlarla tanışın.

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

Dünyanın en büyük profesyonel içerik paylaşım topluluğuyla sunumları ve infografikleri keşfedin, paylaşın ve sunun.

Glitch

Glitch

glitch.com

Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.

BuzzFeed

BuzzFeed

buzzfeed.com

BuzzFeed'de son dakika haberleri, hayati gazetecilik, testler, videolar, ünlü haberleri, Lezzetli yemek videoları, yemek tarifleri, Kendin Yap tüyoları ve arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz tüm trend söylentiler var. Telif Hakkı BuzzFeed, Inc. Tüm hakları saklıdır.

LiveJournal

LiveJournal

livejournal.com

Hayatınız en iyi hikayedir! Blogunuza bugün başlayın!

Digg

Digg

digg.com

Digg, internetin şu anda bahsettiği en iyi makaleleri, videoları ve orijinal içeriği içeren internetin ana sayfasıdır.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.

MindSumo

MindSumo

mindsumo.com

MindSumo, şirketlerin 400.000'den fazla kullanıcıdan gelen yeni fikirleri ve öngörüleri kitlesel olarak kaynak olarak kullanmasına yardımcı oluyor. MindSumo topluluğu, dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında öğrenim gören 400.000'den fazla Millennial ve Gen Z öğrencisinden oluşmaktadır. Fortu...

Social Inviter

Social Inviter

socialinviter.com

Social Inviter, kullanıcının tıklamalarla kişileri içe aktarmasını, arkadaşlarını içe aktarmasını, mesaj göndermesini ve sosyal ağlarda içerik yayınlamasını sağlar.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup Sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunl...

CoFoundersLab

CoFoundersLab

cofounderslab.com

CoFoundersLab, müşterilere bir kurucu ortak, ekip üyesi veya danışman için en iyi adayları önermek üzere yapay zeka algoritmalarını kullanır.

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