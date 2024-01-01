Alternatifler - Sales Layer

Kentro.io

kentro.io

Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak t...