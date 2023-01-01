Alternatifler - Sales Impact Academy
TalentLMS
talentlms.com
LMS başarı için geliştirildi. Mükemmel ekiplerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanan eğitim platformuyla daha akıllı bir organizasyon oluşturun.
Trainual
trainual.com
Ekibinizi Eğitmenin ve Büyütmenin En Kolay Yolu. İşinizdeki her süreç, politika ve SOP için tek bir taktik kitabı, böylece daha hızlı bir şekilde işe başlayabilir ve eğitim alabilirsiniz.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
WorkRamp
workramp.com
Dahili çalışanları ve müşterileri eğitmek ve eğitmek için oluşturulmuş modern bir ÖYS/ÖYS. Büyüyen işletmeler için oluşturulmuş etkinleştirme ve eğitim platformu.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
Brainshark
brainshark.com
Brainshark, satış etkinleştirme platformu ve ürün paketi sağlayan Waltham, Massachusetts merkezli özel bir teknoloji şirketidir.
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Gradual
gradual.io
Satış elemanlarınızı eğitmeyi çok seviyorlar. Uzun, sıkıcı, genel eğitimi kişiselleştirilmiş mikro öğrenmeyle değiştirin. Satış kitaplığımızdan yararlanın veya kendi materyallerinizi kaydedin. Eğitim özeti yapmak, önceki dersleri güçlendirmek ve daha fazlasını yapmak için görevler oluşturun.
RedSeed
redseed.com
The RedSeed LMS is the worlds best blended eLearning solution. The entire RedSeed LMS has been built to drive behaviour change with what we call our 'coaching-feedback-loop' which facilitates quality coaching interactions that you can report on. Coupled with a growing library of courses covering; sa...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach - Analyses every sales meeting to maximize revenue Our AI-powered sales enablement platform records, transcribes, and analyzes meetings to provide tailored training recommendations.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn is a robust learning management solution that lets you easily assign training and track employee progress. Its intuitive course builder simplifies content creation and a library of pre-built courses offers the training and upskilling your workforce needs. https://auzmor.com/
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
SecondNature
secondnature.ai
Geliri etkileyen yenilikçi yapay zeka satış eğitimi yazılımı. Geleneksel Satış Eğitimi Çözümünüz Değil. Bize 3 dakika verin ve bir sonraki asansör konuşmanızda başarılı olmanıza ve ücretsiz oturum analizinizi almanıza yardımcı olacak ücretsiz AI eğitim simülasyonumuzu deneyin.
Mindmatrix
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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.