Alternatifler - Sage Intacct
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkil...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (eski adıyla QuickBooks Time, TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
Procore
procore.com
Procore inşaat yazılımı, inşaat projelerinizi, kaynaklarınızı ve finansallarınızı planlamadan kapanışa kadar yönetir. Platform, projeye katkıda bulunan her kişiyi proje sahibi, genel yüklenici ve uzman yüklenici için sektöre özel olarak oluşturulmuş çözümlere bağlar. Ekipler arasında iletişim kurabi...
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount Inc., 1999 yılından bu yana piyasadaki en uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden birini sunmaya devam ediyor. Ecount ERP, tamamen entegre, sağlam bir veri yönetimi sistemi sağlayarak dünya çapında 20.000'den fazla küçük ve orta ölçekli i...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite basitlik, işlevsellik ve özelleştirmeye odaklanan bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır. Satın almalarınız, satışlarınız, envanteriniz, finansmanınız ve maliyetleriniz üzerinde tam kontrol. Tüm günlük iş faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetin. Her türlü işletme ve perakende satış için mük...
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
JobTread
jobtread.com
İnşaat işlerinizi yönetmenin en akıllı yolu Organize olun, projelerinizi zamanında tamamlayın, karınızı artırın. JobTread, satış ve tahminden projenin tamamlanmasına kadar tüm iş süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olan uçtan uca inşaat yönetimi yazılımıdır.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...
Chargebee
chargebee.com
Chargebee platformu, abonelik işletmelerinin otomatik yinelenen faturalandırma, abonelik yönetimi ve gelir analitiği yoluyla gelir fırsatlarını yakalamasına, elde tutmasına ve en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Chargebee, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak gelir operasyon...
Knowify
knowify.com
Yalnızca ticari taşeronlar ve konut tadilatçıları için! Verimli bir şekilde, kağıt kullanmadan ve iş performansına ilişkin daha önce hiç olmadığı kadar iyi öngörülerle çalışın. Hem sözleşmeli iş hem de sevkiyat yönetimi araçları sunar. QuickBooks ile senkronize edilir. Özellikler: Ayrıntılı iş maliy...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranla...
SendOwl
sendowl.com
Dijital her şeyi çevrimiçi olarak her yerde satmak için ihtiyacınız olan her şey: sesli kitaplar, e-kitaplar, fotoğrafçılık, yazılım, üyelikler, etkinlik biletleri, çevrimiçi kurslar ve çok daha fazlası.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Adapty
adapty.io
Adapty, mobil geliştiricilerin uygulama içi abonelikleri analiz edip büyütmelerine, uygulama içi satın alma işlemlerini birkaç saat içinde entegre etmelerine ve para kazanma denemelerini daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur. - Uygulama sürümleri olmadan uygulama içi satın ...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM, kuruluşunuzun faaliyetlerini (kişiler, tedarikçiler, faturalar, siparişler, stoklar, gündem…) yönetmenize yardımcı olan modern bir yazılım paketidir. Küçük, orta veya büyük şirketler, vakıflar ve serbest çalışanlar için tasarlanmış bir Açık Kaynak Yazılım paketidir (JavaScript g...
ChurchTrac
churchtrac.com
Tutkumuz kiliseleri daha iyi hizmet vermeleri için donatmaktır. ChurchTrac üyeliğinizi takip etmenize, iletişimi geliştirmenize ve ekibinizi ve bakanlığınızı organize etmenize olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Katkı takibi, çevrimiçi bağış, çocuk kaydı, katılım takibi, bütçeleme ve muhasebe, cemaat ...
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve ...
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, bulut tabanlı lider bir CRM ve ERP yazılımı sağlayıcısıdır. Tam entegre Sistem, tüm müşterilerinizi, projelerinizi, faturalarınızı, siparişlerinizi, makalelerinizi, biletlerinizi ve çok daha fazlasını kolayca yönetmek için kullanılabilir. w...