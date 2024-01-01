Alternatifler - Sage Accounting
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
WooCommerce
woocommerce.com
WordPress için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı e-Ticaret platformuyla çevrimiçi satış yapın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (eski adıyla TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent, Edinburgh, İskoçya merkezli bulut tabanlı muhasebe yazılımı şirketidir.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
sevDesk
sevdesk.de
sevDesk ile belgelerinizi dijital ortamda kolay ve net bir şekilde dosyalayabilirsiniz. Muhasebe yazılımımız sizin için otomatik olarak gelir fazlası faturası oluşturur.
Dukaan
mydukaan.io
Büyüyen işletmeler için e-ticaret platformu. Dukaan'ın hepsi bir arada ticaret platformuyla işletmenizi başlatın, ölçeklendirin ve yönetin.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Crunch
crunch.co.uk
Serbest çalışanlar, yükleniciler ve küçük işletmeler için basit muhasebe yazılımı, uzman tavsiyesi ve yeminli sertifikalı muhasebecilerden mükemmel hizmetin mükemmel birleşimi.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, bir web sitesi oluşturmak, siparişleri kabul etmek, envanteri takip etmek, ödemeleri işlemek, gönderimi yönetmek, markanızı pazarlamak ve verilerinizi analiz etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.
Sellix
sellix.io
Sellix, dijital ürünleri çevrimiçi satmanın en kolay yoludur. Yazılımları, isteğe bağlı hizmetleri ve üyelikleri dakikalar içinde satın.
Zybra
zybra.in
İşletmeniz için Hızlı ve Kolay, GST Muhasebe Yazılımı. MSME İşletmeleri için Hindistan'ın en hızlı büyüyen Muhasebe Yazılımı ve Uygulaması.
TopNotepad
topnotepad.com
Basit çevrimiçi teklifler, küçük işletmelere yönelik faturalandırma muhasebe yazılımı. Kesin teklifler, faturalar oluşturun, masrafları kaydedin, vergi yükümlülüğünü takip edin.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Sellpass
auth.sellpass.io
Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.