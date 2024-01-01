Alternatifler - Sage Accounting

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...