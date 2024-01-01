Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rvvup, Kartlar, PayPal, Apple Pay ve BNPL'nin yanı sıra yeni gerçek zamanlı açık bankacılık ve dijital para birimi ödemeleri sunan bir Payments 3.0 çoklu raylı ödeme platformudur; tek bir basit entegrasyon, anında ödeme, artan dönüşüm ve daha düşük ücretlerle geleceğe hazır işletmeler.

Web Sitesi: rvvup.com

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