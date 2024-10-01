Alternatifler - Rows

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlam...