Alternatifler - Rows

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

microsoft.com

Microsoft Excel'in çevrimiçi sürümüyle Excel elektronik tablolarını oluşturun, düzenleyin ve paylaşın. Gerçek zamanlı olarak paylaşılan projelerde başkalarıyla birlikte çalışın. Microsoft Excel, Microsoft tarafından Windows, MacOS, Android ve iOS için geliştirilen bir elektronik tablo. Hesaplama, g...

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlam...

Quip

Quip

quip.com

Quip, ekiplerin görevler ve projeler üzerinde çalışırken doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyan, belge ve elektronik tablo oluşturma ve düzenlemeyi sohbet ve yorum yapma yetenekleriyle birleştiren bir ekip işbirliği çözümüdür. Quip, aramayı hızlandırmak için belgeleri filtreleme ve yıldız ekleme...

Grist

Grist

getgrist.com

Grist, elektronik tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve dakikalar içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılan...

Retable

Retable

retable.io

İşbirliğine dayalı çevrimiçi veritabanları oluşturmak için kodsuz çevrimiçi elektronik tablo. E-tablolarınızı özelleştirin, ortak çalışın ve verilerinizi kolayca yönetin. Ücretsiz olarak başlayın.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Bir veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.

TabelloPDF

TabelloPDF

tabellopdf.com

PDF tablolarını Excel'e veya Google E-Tablolar'a kopyalayın. Hızlı, doğru ve güvenli. Verileri manuel olarak kopyalayarak zaman kaybetmeyi bırakın. Bugün ücretsiz başlayın!

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

Bir elektronik tablo yazılımındaki en iyi BI araçları: raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak için kod gerektirmeyen çözüm | Eylem masası.

Formulas HQ

Formulas HQ

formulashq.com

Formüller Genel Merkezi, Google E-Tablolar ve Microsoft Excel'de formül oluşturmak için yapay zeka destekli Araca gitmenizdir. Regex, VBA ve Uygulama Komut Dosyasını da oluşturun!

Equals

Equals

equals.com

Yeni nesil elektronik tablo. Equals, SaaS işinizi ölçmenin ve raporlamanın en hızlı, en esnek yoludur. Raporlamanızı hassas bir şekilde otomatikleştirin. Bir e-tablonun rahatlığında analiz edin. Stripe, Salesforce, Hubspot ve SQL veritabanınızdan gelen canlı verilerle desteklenir. ---- Hepimiz verin...

Sheetgo

Sheetgo

sheetgo.com

E-tablonuzdan iş akışları oluşturun. Diğer tüm işlemler için yazılım satın almaktan kaçının ve zaten bildiğiniz teknolojiyi kullanın. 15'ten fazla özellik ile e-tablolar arasında veri aktarımını otomatikleştirin. Elektronik tabloları ve Sheetgo'yu kullanarak Finans, Satış, Pazarlama, İK, Operasyonla...

ozma.io

ozma.io

ozma.io

ozma.io — AI CRM ve ERP Oluşturucu. Tüm ihtiyaçlarınıza göre dakikalar içinde oluşturulup özelleştirilen AI: CRM ve ERP sistemleriyle iş akışınızı artırın. Uygun fiyatlarla özelliklerle dolu — işinizi bugün yükseltin!

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası