Rosebud, açıklamadan koda, oradan da oyuna geçmenize yardımcı olacak bir platformdur. Oluşturmak istediğiniz video oyununu yapay zekamıza tanımlamanız yeterlidir, o da sizin için kodu geliştirecektir. Oyununuz tarayıcı tabanlı olacak ve onu arkadaşlarınızla anında paylaşmanıza olanak tanıyacak. Rosebud üç proje türü sunar: 3D, 2D ve Voxel. Bunlardan herhangi birinde yer alan komut istemleri aracılığıyla sıfırdan bir kod tabanı oluşturabilir veya mevcut bir projeyi kopyalayarak daha basit bir başlangıç ​​yapabilirsiniz. Rosebud'u düşünmenin basit bir yolu ChatGPT + Midjourney + Replit'tir. ChatGPT, çünkü size editör için oyunu tanımlayıp kodunu oluşturabileceğiniz bir sohbet arayüzü sunar; Yolculuğun ortasında, Rosebud'un içinde oyunlarınızda kullanılmak üzere varlıklar oluşturabileceğiniz için; ve Replit, çünkü Rosebud, oyununuzu anında dağıtmanıza olanak tanıyan tarayıcı tabanlı bir kod düzenleyici içerir. Kullanıcılar Rosebud'da yukarıdan aşağıya RPG'ler, AI yoldaşları ve 3D engelli parkurlar dahil olmak üzere çok çeşitli oyunlar oluşturdular; bunların tümü birkaç saat ve bazen birkaç dakika içinde gerçekleşti.

Web Sitesi: rosebud.ai

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