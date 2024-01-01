Rose Rocket, kamyon şirketlerine yönelik bir ERP yazılımıdır. Rose Rocket, binlerce kamyon ve lojistik şirketinin (komisyoncular, nakliyeciler ve nakliyatçılar) işlerini kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan, en yüksek puan alan, ödüllü, hepsi bir arada Taşıma Yönetim Sistemidir (TMS). Rose Rocket, Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower ve daha binlercesinin geliri ve sipariş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, müşterilerine en iyi fiyatları almak, sorunsuz sevkiyat yapmak ve ELD yolunu en üst düzeye çıkarmak için tercih ettiği Taşımacılık Yönetimi Yazılımıdır (TMS) ve görünürlüğü takip edin, nakde dönüş süresini en aza indirin ve mevcut iş akışı entegrasyonlarıyla güvenli bir şekilde entegre olun.

Web Sitesi: roserocket.com

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