Rootly

Rootly

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Web Sitesi: rootly.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Rootly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Modern çağrı ve olay yönetimi. Yapay zeka destekli çağrı ve olaylara müdahale. İlk uyarınızdan geriye dönük uyarıya kadar güzel, modern ve Slack'e özgü olay yönetimi

Web Sitesi: rootly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rootly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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