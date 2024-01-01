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RoomGPT, kullanıcıların yalnızca tek bir fotoğraf kullanarak herhangi bir odayı neredeyse yeniden tasarlamasına ve dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir iç tasarım platformudur. Temel özellikler şunları içerir: * Bir fotoğraf yükleyerek ve farklı tasarım stilleri ve düzenleri deneyerek odalarınızı yeniden tasarlayın. Platform, gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiştir. * 2 milyondan fazla kişi evlerinin yeniden tasarlanmasına yardımcı olmak için RoomGPT'yi kullandı ve birçoğu, aracı kullanım kolaylığı ve etkinliği nedeniyle övdü. * Kullanıcıların yorumları, RoomGPT'nin dekorasyon sırasındaki kararsızlığa nasıl yardımcı olduğunu, yenilemeden önce odaları farklı temalarda görmenizi sağladığını ve yapay zeka destekli harika bir "oda fotoğrafı yeniden tasarlayıcı" sağladığını vurguluyor. * Platform Hassan ( [email protected] ) tarafından oluşturulmuştur ve Replicate ve Bytescale AI teknolojileri tarafından desteklenmektedir. * RoomGPT, kullanıcıların farklı tasarım stillerini kolayca denemelerine ve alanlarındaki değişiklikleri görselleştirmelerine olanak sağlamak için yapay zekanın gücünden yararlanarak iç tasarım sürecini basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Web Sitesi: roomgpt.io

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