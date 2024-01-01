Roomex, mobil iş gücüne sahip işletmeler için oluşturulmuş seyahat ve harcama platformudur. Platformumuz, özel Roomex fiyatları ve mürettebata, proje çalışmalarına ve uzun konaklamalara göre uyarlanmış konaklama seçenekleriyle en geniş oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve daha fazlasını içeren bir ağ sunar. Sektör lideri 52 Net Tavsiye Skoru ile özel müşteri hizmetleri ekibimiz, Roomex aracılığıyla rezerve edilen her seyahatin müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymasını sağlar. Dahası RoomexPay, işletmelerin giderlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Birleştirilmiş faturalandırma, ödeme sonrası ödeme ve ücretsiz iptal özellikleriyle Roomex, işgücü seyahatinin yükünü ortadan kaldırır.

Web Sitesi: roomex.com

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