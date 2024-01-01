Roomex

Roomex

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Web Sitesi: roomex.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Roomex, mobil iş gücüne sahip işletmeler için oluşturulmuş seyahat ve harcama platformudur. Platformumuz, özel Roomex fiyatları ve mürettebata, proje çalışmalarına ve uzun konaklamalara göre uyarlanmış konaklama seçenekleriyle en geniş oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve daha fazlasını içeren bir ağ sunar. Sektör lideri 52 Net Tavsiye Skoru ile özel müşteri hizmetleri ekibimiz, Roomex aracılığıyla rezerve edilen her seyahatin müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymasını sağlar. Dahası RoomexPay, işletmelerin giderlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Birleştirilmiş faturalandırma, ödeme sonrası ödeme ve ücretsiz iptal özellikleriyle Roomex, işgücü seyahatinin yükünü ortadan kaldırır.
Kategoriler:
Travel
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: roomex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roomex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zoho Expense

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