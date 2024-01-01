RocketAI, ürün görsellerini iyileştirmek ve e-ticaret işletmeleri için yeni tasarım konseptleri oluşturmak için yapay zekayı kullanan bir SaaS platformudur. İşletmelerin ürün görsellerini saniyeler içinde dönüşümü artıran arka planlar ve bağlamlarla geliştirmelerine olanak tanır. RocketAI, kişiselleştirilmiş ürün görselleri oluşturmak ve düzenlemek, yeni renk, stil ve boyutlarda ürün çeşitleri oluşturmak ve pazarlama ve satış dönüşümünü artırmak için görüntü açılarını, aydınlatmayı ve ayarları iyileştirmek için kullanıcı dostu bir web arayüzü sağlar. Platform, e-ticaret işinin gereksinimlerine bağlı olarak Standart ve Kurumsal olmak üzere iki plan sunar. Standart plan, ürün görsellerini kullanan en fazla 25 özel modele izin verirken Kurumsal plan, modellere sınırsız olarak ince ayar yapılmasına olanak tanır ve birden fazla kullanıcıya destek dahil sağlar. RocketAI ile işletmeler, saatlerce araştırma ve tasarım süresinden tasarruf etmek ve yaratıcı görevlerini güçlendirmek için yapay zekadan yararlanabilir.

Web Sitesi: rocketai.io

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