RoboResponse.ai

RoboResponse.ai

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Web Sitesi: roboresponse.ai

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RoboResponseAI, işletmeler için özelleştirilmiş bir yapay zeka sohbet robotudur. Bazı önemli noktalar: * Web sitesi ziyaretçileriyle sohbet başlatabilen ve onları dönüşümleri artırmaya teşvik edebilen, yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Ziyaretçi eylemlerine ve sayfa içeriğine göre alakalı sorular sorar. * Potansiyel müşteri dönüşüm oranlarını 2,5 kata kadar artırarak olası satış yaratmaya yardımcı olabilir. Ayrıca telefon tarama süresini %95 oranında azaltarak işe alıma yardımcı olabilir. * Chatbot, web sitesi içeriği ve iş belgeleri kullanılarak yalnızca 5 dakika içinde eğitilip başlatılabilir. * Shopify, Wix, GoDaddy, Kajabi ve daha fazlası gibi popüler platformlarla entegre olur. * OpenAI'nin GPT teknolojisi üzerine kurulmuştur ancak genel amaçlı ChatGPT'den farklı olarak iş kullanım durumları için özelleştirilmiştir. * RoboResponseAI, işletmelerin denemesi için ücretli planlara yükseltme seçeneğiyle birlikte ücretsiz bir sürüm sunar. * Temel kullanım örnekleri arasında potansiyel müşteri yaratma, müşteri etkileşimi, müşteri desteği, reklam kampanyaları ve işe alım kampanyaları yer alır. * Şirket, RoboResponseAI'nin müşteri deneyimlerini geliştirme ve operasyonları kolaylaştırma konusundaki değerini öven örnek olay çalışmalarını ve müşterilerden alıntıları öne çıkarıyor. Özetle RoboResponseAI, işletmelerin müşteriye yönelik çeşitli işlevleri otomatikleştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olmak için kullanımı kolay, özelleştirilebilir bir AI sohbet robotu çözümü sağlamayı amaçlamaktadır.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: roboresponse.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, RoboResponse.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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