Robofy, web sitesi entegrasyonu için tasarlanmış çok yönlü bir AI sohbet robotu oluşturucusudur. Ziyaretçi sorgularına otomatik yanıtlar vermek için web sitesi içeriğini kullanarak kişiselleştirilmiş sohbet robotu oluşturma olanağı sunar. Robofy AI Chatbot, belgeler, PDF'ler ve web sayfaları dahil olmak üzere web sitesi içeriği konusunda eğitim alarak çalışır. Kullanıcılar, eğitim için URL'ler girebilir veya doğrudan içerik yazabilir; böylece sohbet robotu, bu verilere dayalı olarak sorgulara otomatik olarak yanıt verebilir. Robofy öncelikle web sitelerinde müşteri desteğini geliştirmek için kullanılır. 7/24 otomatik yardım sağlayarak müşteri sorgularına anında yanıt vererek kullanıcı deneyimini ve katılımını artırır. Robofy, renkler, dil ve konumlandırma gibi özelleştirilebilir özelliklere sahip bir sohbet robotu widget'ı sunar. Sohbet geçmişi, önerilen SSS'ler ve süper hızlı yanıtlar gibi işlevleri içerir. Platform ayrıca WordPress tabanlı web siteleriyle kusursuz entegrasyon için bir WordPress eklentisi de sunuyor. Robofy, ücretsiz planı için kredi kartı gerektirmeden, kolay entegrasyon ve kullanım için tasarlanmıştır. Otomatik chatbot eğitimini destekler ve eğitim amaçlı manuel içerik girişi seçenekleri sunar.

Web Sitesi: robofy.ai

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