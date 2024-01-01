Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ROAST, kullanıcıların Tinder, Bumble ve Hinge gibi uygulamalardaki flört profillerini geliştirmelerine yardımcı olmak için veriye dayalı geri bildirim ve uzman tavsiyesi sağlayan bir hizmettir. Amaç, kullanıcıların profillerini optimize ederek eşleşmelerini 10 kat artırmalarına ve daha iyi eşleşmeler bulmalarına yardımcı olmaktır.

Web Sitesi: roast.dating

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