Alternatifler - Roambee

OpSense

opsense.com

OpSense, perakende ve gıda hizmeti endüstrileri için gıda güvenliği ve kalite takibi amacıyla oluşturulmuş bir Nesnelerin İnterneti (IoT) platformudur. OpSense platformu sıcaklığı, nemi, açık kapıları, HVAC koşullarını ve daha fazlasını izler. OpSense, envanter kaybını önlemeye, soğutma verimliliğin...