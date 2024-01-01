Alternatifler - Roambee
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
OpSense
opsense.com
OpSense, perakende ve gıda hizmeti endüstrileri için gıda güvenliği ve kalite takibi amacıyla oluşturulmuş bir Nesnelerin İnterneti (IoT) platformudur. OpSense platformu sıcaklığı, nemi, açık kapıları, HVAC koşullarını ve daha fazlasını izler. OpSense, envanter kaybını önlemeye, soğutma verimliliğin...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un s...
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...