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Otonom metal üretimi. Lazer kesim ve kaynaklı sac parçalar. Sac parçaları üretip anında şeffaf fiyatlandırma ile doğrudan kapınıza gönderiyoruz.

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