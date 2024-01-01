RivetAI, yazarlar, yapımcılar ve yönetmenler için prodüksiyon öncesi süreci kolaylaştırmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir iş akışı platformudur. Senaryoların tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve harika içeriklerin yaratılmasına yardımcı olmak için bir dizi gelişmiş özellik sunar. Temel özelliklerinden biri, kısa bir logline, özet, yapıcı yorumlar, karşılaştırılabilir çalışmalar, türler ve objektif bir değerlendirme tablosu da dahil olmak üzere bir senaryonun ayrıntılı analizini sağlayan otomatik senaryo kapsamıdır. Platform ayrıca, önemli olay örgüsü noktalarını ve gelişmeleri vurgulayan senaryoların sindirilebilir anlık görüntülerini oluşturarak karmaşık anlatıları basitleştiren bir senaryo özeti özelliği de sunuyor. RivetAI'nin karakter dökümü özelliği, karakterlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve bilgiler sunarak oyuncu seçimi kararlarına ve karakter gelişimine yardımcı olur. Yapay zekayla geliştirilmiş bütçeleme aracı, doğrudan senaryodan kapsamlı üst düzey bütçe tahminleri oluşturarak finansal planlamaya yardımcı olur. Ek olarak, senaryoya dayalı olarak verimli çekim programları oluşturularak kaynak tahsisi optimize ediliyor ve lojistik sorunlar azaltılıyor. Platform, yaratıcı çalışmaları ve gizli bilgileri korumak için son teknoloji ürünü özelliklerle güvenliğe öncelik veriyor. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Felemenkçe, Arapça, Çince ve Telugu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok dilde komut dosyalarını destekler. Kullanıcılar, yapay zeka destekli kapsam raporları, senaryo özetleri, karakter dökümü tabloları, tahmini bütçe dökümleri, otomatik çekim programları ve tüm raporların PDF olarak dışa aktarılmasını içeren Beta planı da dahil olmak üzere çeşitli planlar arasından seçim yapabilir. Platform ayrıca müşteri hizmetleri desteğinin yanı sıra kullanıcı daveti ve proje işbirliği özellikleri de sunuyor. RivetAI, ağır işlerin üstesinden gelen araçlar sağlayarak, yazarların yazmaya, yapımcıların da ilgi çekici içerik üretmeye odaklanmasını sağlayarak yaratıcılığı serbest bırakmayı amaçlıyor.

Web Sitesi: rivetai.com

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