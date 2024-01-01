Rio, kullanıcıların LATAM'daki yerel ödeme yöntemlerini kullanarak 5 dakika veya daha kısa sürede kripto ve stablecoin satın almalarına ve satmalarına olanak tanıyor. Şirketlerin bunları entegre edebilmesi ve LATAM kullanıcıları için daha iyi ve daha verimli ürünler (ör. sınır ötesi ödemeler, cüzdanlar, havaleler vb.) oluşturabilmesi için basit ödeme API'leri ve bir iFrame oluşturduk.

Web Sitesi: riotransfer.co

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