Alternatifler - RightFind

BuildPrompt

buildprompt.ai

BuildPrompt, PDF ve Word dosyaları arasında gezinebilen, içeriklerini kavrayabilen ve kullanıcının anladığı herhangi bir dilde net açıklamalar verebilen akıllı ve güvenilir bir dosya gezginidir. Karmaşıklığı ne olursa olsun dosyanızı yüklemeniz yeterli; BuildPrompt belgeyi hızlı bir şekilde analiz e...