Rezku POS

Rezku POS

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Web Sitesi: rezku.com

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Rezku günümüzün en güçlü restoran satış noktası sistemi ve daha fazlasıdır. Rezku, beyaz etiketli çevrimiçi sipariş, gelişmiş raporlama, envanter yönetimi, 3. taraf çevrimiçi entegrasyonlar ve merkezi sipariş yönetimi dahil olmak üzere yiyecek ve içecek hizmeti konseptlerinin işlerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyle birlikte gelir. Rezku, kârlılığınızı artırdığı kanıtlanmış promosyon araçları da dahil olmak üzere özelliklerle doludur. Gelişmiş kuponlama, sadakat ayrıcalıkları ve ödül puanları, hediye kartı programı ve akıllı telefonlar için isteğe bağlı özel sipariş uygulamasıyla. Deneyimli restoran işletmecilerinin gizli silahı olan Rezku, her türlü bar ve restoran konseptini yürütmenin gerçek dünya zorluklarını karşılamak üzere tasarlandı. Rezku size, kendiniz görmeniz ve deneyimlemeniz gereken benzeri görülmemiş bir güç ve kontrol sağlar.
Kategoriler:
Business
Restoran POS Sistemleri

Web Sitesi: rezku.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rezku POS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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