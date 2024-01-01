Reoldiv, ses veya video dosyalarını etkileyici bir doğrulukla metne dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Bu araç, podcast'ler, röportajlar veya video görüşmeleri gibi çeşitli medya dosyalarının transkripsiyonlarını oluşturmak için inanılmaz derecede kullanışlıdır. İki saatten kısa medya içerikleri Chrome ve Firefox gibi yaygın olarak kullanılan tarayıcılarda desteklenir. Revoldiv, güçlü yapay zekasıyla medya dosyalarındaki konuşmaları, alkışları ve tezahüratları algılar. Kullanıcılar ayrıca sesi uygun şekilde düzenlemek için transkripsiyon metnini de düzenleyebilir, böylece düzenleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Revoliv, 'um', 'beğendim' ve 'uhh' gibi dolgu sözcüklerini tek bir tıklamayla kaldırabilme ve böylece daha temiz, daha canlı içerik oluşturma gibi benzersiz işlevselliğe sahiptir. Üstelik kullanıcı dostu özellikler, kullanıcıların içeriklerini çeşitli formatlarda dışa aktarmalarına, paylaşım özelliği aracılığıyla projeleri veya parçacıkları paylaşmalarına ve içerikte daha kolay gezinme için bölümler oluşturmalarına olanak tanır. Ek yetenekler, yorum yapma ve tartışma işlevlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek kullanıcıların düşüncelerini ve yanıtlarını platformda iletmesine olanak tanır. Bu transkripsiyon ve düzenleme aracı aynı zamanda bir Chrome Uzantısı aracılığıyla medya dosyalarını da destekler ve odyogramların oluşturulmasını kolaylaştırır. 'Bayrak direği' ve 'konuşmacıları algılama' gibi yeni özellikler, kullanıcı deneyimine ekstra bir fayda ve kolaylık katmanı ekler. Ancak düzenleme işlevlerinin şu anda yalnızca mobil olmayan cihazlarda desteklendiğini unutmamak önemlidir.

Web Sitesi: revoldiv.com

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