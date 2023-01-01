WebCatalog
Revlout

Revlout

app.revolut.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Revlout çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tek uygulama, parayla ilgili her şey · Daha akıllıca gönderin, harcayın ve tasarruf edin · Yalnızca 1 $'dan başlayan yatırımlar · Tüm seyahat ihtiyaçlarınız, sıralanmış ·

Web Sitesi: revolut.com

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