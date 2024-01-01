Revizto

Revizto

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Web Sitesi: revizto.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Revizto, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için işbirliği ve BIM proje koordinasyonuna odaklanan gerçek zamanlı bir sorun takip yazılımıdır. Revizto, BIM zekasını kullanır ve bunu tüm proje ekibi için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.
Kategoriler:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Web Sitesi: revizto.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Revizto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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