Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Revizto, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için işbirliği ve BIM proje koordinasyonuna odaklanan gerçek zamanlı bir sorun takip yazılımıdır. Revizto, BIM zekasını kullanır ve bunu tüm proje ekibi için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.

Web Sitesi: revizto.com

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