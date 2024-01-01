WebCatalog

Alternatifler - Reviewshake

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...

Kenect

Kenect

kenect.com

Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself, olumsuz Google sonuçları, kişisel markalama, özel bilgilerin korunması, Dark Web taraması ve daha fazlasını içeren yazılım ve hizmetler sağlayan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve gizlilik şirketidir.

Debutify

Debutify

debutify.com

Daha az çabayla, daha kısa sürede daha fazla yorum alın. Debutify İncelemeleri, müşteri incelemelerini istemeyi, toplamayı ve yönetmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını daha hızlı alabilirsiniz.

G2

G2

g2.com

Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!

Yext

Yext

yext.com

Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...

Broadly

Broadly

broadly.com

Çevrimiçi itibar ve müşteri deneyimi yazılımı, müşteri yönlendirmelerini, olası satışları, incelemeleri ve geliri artırabilmeniz için çevrimiçi pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.

Rannko

Rannko

rannko.com

Rannko, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmelerini sağlayan 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ kullanıcı dostu, itibar yönetimi platformudur. Ürünler arasında ✅ İnceleme Yönetimi, ✅ Sosyal Medya, ✅ PowerListings ve daha fazlası yer alır. Bugün Rannko'ya abone olun! 🤩 😎 🤩 😎

Appbot

Appbot

appbot.co

Tüm müşteri deneyiminizi bir üst düzeye taşıyacak uygulama inceleme ve derecelendirme araçları. İncelemeleri ve derecelendirmeleri ciddiye alan şirketlerin platformu. Appbot birinci sınıf inceleme ve derecelendirme izleme, yanıt ve analiz sağlar.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.

Fera

Fera

fera.ai

Fera, Shopify, Wix, BigCommerce ve diğer e-Ticaret işletmeleri için bir müşteri yorumları uygulamasıdır. Kendi kanalınız da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan müşteri yorumlarını, fotoğrafları ve videoları kolayca talep etmenize ve görüntülemenize olanak tanır.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.

Mobal

Mobal

mobal.io

Tüm işletme listelerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin. İşletme listelerinizin yönetimini eğlenceli, hızlı ve keyifli hale getiriyoruz.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.

Wooflo Pro

Wooflo Pro

wooflo.pro

Yerel işletmelerin olumlu yorumları toplarken olumsuz yorumları gizli tutmasına yardımcı olan hepsi bir arada İşletme itibar yönetimi aracı Wooflo Pro'yu keşfedin. E-posta, SMS ve WhatsApp yoluyla sınırsız inceleme isteği gönderin.

Trustmetrics

Trustmetrics

trustmetrics.io

Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, Londra, İngiltere, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics, otomatik pilotta incelemeleri toplamanıza ve bunları web sitenizde görüntülemenize yardımcı olacak, böylece sosyal kanıt oluşturabilirsiniz

ReviewGain

ReviewGain

reviewgain.io

ReviewGain, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için oluşturulmuş bir çevrimiçi itibar yönetimi SaaS platformudur. Akıllı inceleme yönetimimiz, işletmelerin kendi alanlarında en yüksek derecelendirmeyi elde etmelerine ve web sitelerini potansiyel müşteri üreten bir makineye dönüştürmelerine yardımcı ol...

Podstatus

Podstatus

podstatus.com

Podstatus, podcast'leri izlemeye yönelik bir hizmettir. Tüm podcast'leriniz için incelemeleri izleyin. 175 ülkede sıralamanızı saatlik olarak takip edin. Günlük olarak gelen kutunuzda.

Pluspoint

Pluspoint

pluspoint.io

Pluspoint, müşteri incelemelerini yönetmek için otomasyon çözümü sağlayarak, çok konumlu işletmelerin ve franchise'ların daha fazla organik trafik çekmek için yerel SEO'larını artırmalarına yardımcı olur. İşletmeler bunun yardımıyla e-posta, SMS, WhatsApp ve QR kodları dahil olmak üzere çeşitli kana...

Infuse Reviews

Infuse Reviews

infusereviews.com

Infuse Reviews yenilikçi ve uygun fiyatlı bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır; kullanımı kolay kontrol panelimiz üzerinden İncelemeleri Talep Edebilir, Yanıtlayabilir, Görüntüleyebilir ve Paylaşabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak dahil edilen çevrimiçi incelemelerle özelleştirilmiş Digital S...

Famepilot

Famepilot

famepilot.com

Famepilot, işletmelerin ve markaların tüm çevrimiçi (Arama, Listeleme, Sosyal, İnceleme siteleri ve Çevrimiçi anketler) ve çevrimdışı (şirket içi anket, kiosk, tabletlerde) müşterilerinin geri bildirimlerini izlemesi ve yönetmesi için AI/ML destekli bir bulut Platformudur. ve kağıt formları) kanalla...

Amazeful

Amazeful

amazeful.com

Amazeful, yerel işletmelere yönelik bir çevrimiçi itibar yönetimi platformudur. Şirketlerin çevrimiçi müşteri incelemeleri toplamasına ve daha fazla potansiyel müşteri tarafından seçilmesine yardımcı oluyoruz. Satış oluşturmak, güveni artırmak ve rakiplerden öne çıkmak için etkili bir araçtır. Platf...

2 Step Reviews

2 Step Reviews

2stepreviews.com

2 Adımlı İnceleme nedir? 2 Adımlı İncelemeler, yerel işletmelerin ve işletmelerin, ürün veya hizmetlerini Google'da arayan müşteriler için KESİNLİKLE tercih haline gelmesine yardımcı olan bir yorum toplama şirketidir. O nasıl çalışır?

SureCritic

SureCritic

surecritic.com

SureCritic, müşterilerin deneyimlerinin gerçek hikayesini anlatmalarına yardımcı olurken aynı zamanda süreci herkes için daha şeffaf hale getiriyor.

Riivu

Riivu

riivu.io

Riivu, işletmelerin değerli geri bildirimler almasına, çevrimiçi incelemeler oluşturmasına ve çok yönlü özellikler aracılığıyla itibarlarını artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir inceleme yönetim aracıdır. Riivu, müşteri geri bildirim sürecinizi kolaylaştırmaya yardımcı olarak markanızın ç...

Review Tool

Review Tool

reviewtool.com

İşletmeniz için daha fazla yorum alın, çevrimiçi yorumlarınızı takip edin ve İnceleme Aracının yorum oluşturma ve yönetim platformuyla bunları web sitenizde görüntüleyin. Biz Podium ve Birdeye'a en iyi alternatif olan 1 numaralı inceleme yönetimi yazılımıyız.

ReviewRev

ReviewRev

reviewrev.com

Müşterilerinize ihtiyaç duydukları itibar yönetimi araçlarını verin. ReviewRev'in inceleme yönetimi, sosyal medya otomasyonu ve daha fazlasına yönelik beyaz etiket çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Bugün bir bayi olun.

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...

CustomerLobby

CustomerLobby

customerlobby.com

CustomerLobby, hizmet tabanlı işletmelerin müşterilerinin çevrimiçi yorumlarını almasına, yönetmesine ve yayınlamasına yardımcı olur.

Avarup

Avarup

avarup.com

Avarup, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını kontrol altına almalarını sağlayan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi inceleme yönetim platformudur. Avarup ile şirketler, çeşitli platformlardaki müşteri yorumlarını tek bir sezgisel kontrol panelinden zahmetsizce toplayabilir, yönetebilir ve yanıtlayabili...

ReviewBot

ReviewBot

reviewbot.io

ReviewBot'un gerçek zamanlı inceleme takibi, müşterilerinizin söylediklerinin nabzını tutmanıza yardımcı olur, böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Slack'te, Zendesk'te, e-postada veya ekibinizin çalıştığı her yerde kolayca yorum alın.

Ratesight

Ratesight

ratesight.com

Ratesight, şirketlerin yorumları toplamak ve takip etmek için kullanabileceği bir çevrimiçi yorum yönetim platformudur. Çevrimiçi inceleme ve itibar yönetimi neden önemlidir? Şu istatistiklere bir göz atın: Tüketiciler, harika değerlendirmeler alan işletmelere %31 daha fazla harcama yapmaya istekli....

Rallio

Rallio

rallio.com

Yerleşik sosyal medya dağıtım ve planlama yetenekleri, reklam artırma, analitik, itibar yönetimi ve daha fazlasıyla Rallio, markaların sosyal pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarması için daha akıllı, daha basit bir yoldur. Rallio teknolojisi, üreticilerin, kurumsal markaların ve konumlarının, ç...

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

İtibarınız son derece önemlidir ve tüm müşterilerinize olumlu bir mesaj göndermek için çevrimiçi incelemelerinizi hızla artırmanıza yardımcı olabiliriz. Şimdi ara.

FreshReview

FreshReview

freshreview.co

Çevrimiçi incelemelerinizin kontrolünü elinize alın. Kolayca 5 yıldızlı değerlendirmeler almanızı ve bunu dünyaya göstermenizi kolaylaştırıyoruz. Küçük işletmelerin Google ve Yelp gibi platformlarda %60'a kadar daha fazla yorum almasına yardımcı oluyoruz.

Shout About Us

Shout About Us

shoutaboutus.com

Shout About Us, ajanslar ve markalar için oluşturulmuş tek eksiksiz itibar yönetimi platformu ve özel inceleme yanıt hizmetidir. 2012'den bu yana 10.000'den fazla ajans, marka ve yerel işletme, daha olumlu yorumlar almak, yanıt vermek ve işletmelerini büyütmek için Shout About Us platformundan yarar...

Reviewgrower

Reviewgrower

reviewgrower.com

ReviewGrower ile otomatik olarak daha fazla 5 yıldızlı yorum alacak, bunları sosyal medyada pazarlayacak, bunları web sitenize yerleştirerek dönüşümleri artıracak ve olumsuz yorumlardan korunacaksınız.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity, yerel arama ve harita keşfini geliştirmek, doğrudan müşteri katılımı (incelemeler, öneriler, Soru-Cevap ve gönderiler) yoluyla ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı oluşturmak için konumlar arasında içgörüleri keşfetmek için bir araç paketi sağlayarak, çok konumlu işletmeler ve ajanslar...

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

TrustAnalytica, işletmelerin büyümesine ve çevrimiçi ortamda bulunmasına yardımcı olan en iyi çevrimiçi etkileşim çözümüdür. TrustAnalytica, hepsi bir arada müşteri etkileşim aracıdır. TrustAnalytica, evrensel iş araç seti ile işletmelerin mükemmel müşteri deneyimleri sunmasına ve modern teknolojile...

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch, her büyüklükteki tesisin konuklarla bağlantı kurmasına, en iyi konuk deneyimlerini sunmasına ve daha fazla satış artırmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir mesajlaşma platformudur. Müşterilerle yolculuklarının her aşamasında iletişim kurun; araştırma/rezervasyon, varış öncesi, konakla...

Repuso

Repuso

repuso.com

Sosyal kanıt olarak kendi web sitenizdeki sosyal referanslar ve incelemeler. Repuso ile web sitenizin dönüşümünü artırın.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser, çevrimiçi incelemeleri en güçlü pazarlama aracınıza dönüştürmenize yardımcı olan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri deneyimi yazılımıdır. Tashas Group, Drive Auto Group ve The Old Spaghetti Factory gibi çok lokasyonlu markaların her incelemeyi etkileme fırsatına dönüştürmesine yardı...

FeedbackExpress

FeedbackExpress

feedbackexpress.com

FeedbackExpress, Amazon satıcılarının alıcılarla olan geri bildirim iletişimlerini otomatikleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olan güçlü, bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür.

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