Alternatifler - Reviewshake
HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Kenect
kenect.com
Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself, olumsuz Google sonuçları, kişisel markalama, özel bilgilerin korunması, Dark Web taraması ve daha fazlasını içeren yazılım ve hizmetler sağlayan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve gizlilik şirketidir.
Debutify
debutify.com
Daha az çabayla, daha kısa sürede daha fazla yorum alın. Debutify İncelemeleri, müşteri incelemelerini istemeyi, toplamayı ve yönetmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını daha hızlı alabilirsiniz.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Broadly
broadly.com
Çevrimiçi itibar ve müşteri deneyimi yazılımı, müşteri yönlendirmelerini, olası satışları, incelemeleri ve geliri artırabilmeniz için çevrimiçi pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
Rannko
rannko.com
Rannko, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmelerini sağlayan 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ kullanıcı dostu, itibar yönetimi platformudur. Ürünler arasında ✅ İnceleme Yönetimi, ✅ Sosyal Medya, ✅ PowerListings ve daha fazlası yer alır. Bugün Rannko'ya abone olun! 🤩 😎 🤩 😎
Appbot
appbot.co
Tüm müşteri deneyiminizi bir üst düzeye taşıyacak uygulama inceleme ve derecelendirme araçları. İncelemeleri ve derecelendirmeleri ciddiye alan şirketlerin platformu. Appbot birinci sınıf inceleme ve derecelendirme izleme, yanıt ve analiz sağlar.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
Fera
fera.ai
Fera, Shopify, Wix, BigCommerce ve diğer e-Ticaret işletmeleri için bir müşteri yorumları uygulamasıdır. Kendi kanalınız da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan müşteri yorumlarını, fotoğrafları ve videoları kolayca talep etmenize ve görüntülemenize olanak tanır.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
Mobal
mobal.io
Tüm işletme listelerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin. İşletme listelerinizin yönetimini eğlenceli, hızlı ve keyifli hale getiriyoruz.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Wooflo Pro
wooflo.pro
Yerel işletmelerin olumlu yorumları toplarken olumsuz yorumları gizli tutmasına yardımcı olan hepsi bir arada İşletme itibar yönetimi aracı Wooflo Pro'yu keşfedin. E-posta, SMS ve WhatsApp yoluyla sınırsız inceleme isteği gönderin.
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, Londra, İngiltere, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics, otomatik pilotta incelemeleri toplamanıza ve bunları web sitenizde görüntülemenize yardımcı olacak, böylece sosyal kanıt oluşturabilirsiniz
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için oluşturulmuş bir çevrimiçi itibar yönetimi SaaS platformudur. Akıllı inceleme yönetimimiz, işletmelerin kendi alanlarında en yüksek derecelendirmeyi elde etmelerine ve web sitelerini potansiyel müşteri üreten bir makineye dönüştürmelerine yardımcı ol...
Podstatus
podstatus.com
Podstatus, podcast'leri izlemeye yönelik bir hizmettir. Tüm podcast'leriniz için incelemeleri izleyin. 175 ülkede sıralamanızı saatlik olarak takip edin. Günlük olarak gelen kutunuzda.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint, müşteri incelemelerini yönetmek için otomasyon çözümü sağlayarak, çok konumlu işletmelerin ve franchise'ların daha fazla organik trafik çekmek için yerel SEO'larını artırmalarına yardımcı olur. İşletmeler bunun yardımıyla e-posta, SMS, WhatsApp ve QR kodları dahil olmak üzere çeşitli kana...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews yenilikçi ve uygun fiyatlı bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır; kullanımı kolay kontrol panelimiz üzerinden İncelemeleri Talep Edebilir, Yanıtlayabilir, Görüntüleyebilir ve Paylaşabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak dahil edilen çevrimiçi incelemelerle özelleştirilmiş Digital S...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot, işletmelerin ve markaların tüm çevrimiçi (Arama, Listeleme, Sosyal, İnceleme siteleri ve Çevrimiçi anketler) ve çevrimdışı (şirket içi anket, kiosk, tabletlerde) müşterilerinin geri bildirimlerini izlemesi ve yönetmesi için AI/ML destekli bir bulut Platformudur. ve kağıt formları) kanalla...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful, yerel işletmelere yönelik bir çevrimiçi itibar yönetimi platformudur. Şirketlerin çevrimiçi müşteri incelemeleri toplamasına ve daha fazla potansiyel müşteri tarafından seçilmesine yardımcı oluyoruz. Satış oluşturmak, güveni artırmak ve rakiplerden öne çıkmak için etkili bir araçtır. Platf...
2 Step Reviews
2stepreviews.com
2 Adımlı İnceleme nedir? 2 Adımlı İncelemeler, yerel işletmelerin ve işletmelerin, ürün veya hizmetlerini Google'da arayan müşteriler için KESİNLİKLE tercih haline gelmesine yardımcı olan bir yorum toplama şirketidir. O nasıl çalışır?
SureCritic
surecritic.com
SureCritic, müşterilerin deneyimlerinin gerçek hikayesini anlatmalarına yardımcı olurken aynı zamanda süreci herkes için daha şeffaf hale getiriyor.
Riivu
riivu.io
Riivu, işletmelerin değerli geri bildirimler almasına, çevrimiçi incelemeler oluşturmasına ve çok yönlü özellikler aracılığıyla itibarlarını artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir inceleme yönetim aracıdır. Riivu, müşteri geri bildirim sürecinizi kolaylaştırmaya yardımcı olarak markanızın ç...
Review Tool
reviewtool.com
İşletmeniz için daha fazla yorum alın, çevrimiçi yorumlarınızı takip edin ve İnceleme Aracının yorum oluşturma ve yönetim platformuyla bunları web sitenizde görüntüleyin. Biz Podium ve Birdeye'a en iyi alternatif olan 1 numaralı inceleme yönetimi yazılımıyız.
ReviewRev
reviewrev.com
Müşterilerinize ihtiyaç duydukları itibar yönetimi araçlarını verin. ReviewRev'in inceleme yönetimi, sosyal medya otomasyonu ve daha fazlasına yönelik beyaz etiket çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Bugün bir bayi olun.
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby, hizmet tabanlı işletmelerin müşterilerinin çevrimiçi yorumlarını almasına, yönetmesine ve yayınlamasına yardımcı olur.
Avarup
avarup.com
Avarup, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını kontrol altına almalarını sağlayan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi inceleme yönetim platformudur. Avarup ile şirketler, çeşitli platformlardaki müşteri yorumlarını tek bir sezgisel kontrol panelinden zahmetsizce toplayabilir, yönetebilir ve yanıtlayabili...
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot'un gerçek zamanlı inceleme takibi, müşterilerinizin söylediklerinin nabzını tutmanıza yardımcı olur, böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Slack'te, Zendesk'te, e-postada veya ekibinizin çalıştığı her yerde kolayca yorum alın.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight, şirketlerin yorumları toplamak ve takip etmek için kullanabileceği bir çevrimiçi yorum yönetim platformudur. Çevrimiçi inceleme ve itibar yönetimi neden önemlidir? Şu istatistiklere bir göz atın: Tüketiciler, harika değerlendirmeler alan işletmelere %31 daha fazla harcama yapmaya istekli....
Rallio
rallio.com
Yerleşik sosyal medya dağıtım ve planlama yetenekleri, reklam artırma, analitik, itibar yönetimi ve daha fazlasıyla Rallio, markaların sosyal pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarması için daha akıllı, daha basit bir yoldur. Rallio teknolojisi, üreticilerin, kurumsal markaların ve konumlarının, ç...
Get More Reviews
getmorereviews.com
İtibarınız son derece önemlidir ve tüm müşterilerinize olumlu bir mesaj göndermek için çevrimiçi incelemelerinizi hızla artırmanıza yardımcı olabiliriz. Şimdi ara.
FreshReview
freshreview.co
Çevrimiçi incelemelerinizin kontrolünü elinize alın. Kolayca 5 yıldızlı değerlendirmeler almanızı ve bunu dünyaya göstermenizi kolaylaştırıyoruz. Küçük işletmelerin Google ve Yelp gibi platformlarda %60'a kadar daha fazla yorum almasına yardımcı oluyoruz.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us, ajanslar ve markalar için oluşturulmuş tek eksiksiz itibar yönetimi platformu ve özel inceleme yanıt hizmetidir. 2012'den bu yana 10.000'den fazla ajans, marka ve yerel işletme, daha olumlu yorumlar almak, yanıt vermek ve işletmelerini büyütmek için Shout About Us platformundan yarar...
Reviewgrower
reviewgrower.com
ReviewGrower ile otomatik olarak daha fazla 5 yıldızlı yorum alacak, bunları sosyal medyada pazarlayacak, bunları web sitenize yerleştirerek dönüşümleri artıracak ve olumsuz yorumlardan korunacaksınız.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity, yerel arama ve harita keşfini geliştirmek, doğrudan müşteri katılımı (incelemeler, öneriler, Soru-Cevap ve gönderiler) yoluyla ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı oluşturmak için konumlar arasında içgörüleri keşfetmek için bir araç paketi sağlayarak, çok konumlu işletmeler ve ajanslar...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica, işletmelerin büyümesine ve çevrimiçi ortamda bulunmasına yardımcı olan en iyi çevrimiçi etkileşim çözümüdür. TrustAnalytica, hepsi bir arada müşteri etkileşim aracıdır. TrustAnalytica, evrensel iş araç seti ile işletmelerin mükemmel müşteri deneyimleri sunmasına ve modern teknolojile...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch, her büyüklükteki tesisin konuklarla bağlantı kurmasına, en iyi konuk deneyimlerini sunmasına ve daha fazla satış artırmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir mesajlaşma platformudur. Müşterilerle yolculuklarının her aşamasında iletişim kurun; araştırma/rezervasyon, varış öncesi, konakla...
Repuso
repuso.com
Sosyal kanıt olarak kendi web sitenizdeki sosyal referanslar ve incelemeler. Repuso ile web sitenizin dönüşümünü artırın.
Localyser
localyser.com
Localyser, çevrimiçi incelemeleri en güçlü pazarlama aracınıza dönüştürmenize yardımcı olan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri deneyimi yazılımıdır. Tashas Group, Drive Auto Group ve The Old Spaghetti Factory gibi çok lokasyonlu markaların her incelemeyi etkileme fırsatına dönüştürmesine yardı...
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress, Amazon satıcılarının alıcılarla olan geri bildirim iletişimlerini otomatikleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olan güçlü, bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür.