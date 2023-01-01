Alternatifler - ReviewCaddy

Hippoc

hippoc.ai

Pazarlamacılar ve Tasarımcılar, uzun, maliyetli ve gelirden bağımsız bir reklam tasarımı oluşturma sürecinden bıktınız mı? Hippoc Neuro-AI yazılımı, Tıklama Oranını, Dönüşüm Oranını en üst düzeye çıkarmak ve uzun vadeli marka sadakati oluşturmak için tasarımlarınızı nasıl optimize edeceğinizi saniye...