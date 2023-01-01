Alternatifler - RevGlue
ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
Involve Asia
involve.asia
Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!
Simplero
simplero.com
Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Evolup
evolup.com
Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık, bir dizi müşteri edinme çözümü sunan bir dijital reklam ajansıdır. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı öğrenin!
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
LeadDyno
leaddyno.com
Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Offer18
offer18.com
Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.
BeMob
bemob.com
Medya alıcıları ve Ortak Pazarlamacılar için Reklam Takip Yazılımı. Çevrimiçi Reklamcılık Zorluklarına Tek Noktadan Çözüm.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
CJ
cj.com
Dünyanın en büyük ve en köklü iş ortaklığına dayalı performans pazarlama ekosisteminde gelişin ve markalar, yayıncılar ve yaratıcılar için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyüme yoluyla ticari büyüme hedeflerinizi aşın.
Admitad
admitad.com
Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder is an end-to-end enterprise creator management platform for marketing teams looking to bring ambassadors, influencers, and affiliates under one roof. Consumer-focused brands like Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation all use SocialLadder to market through their customers...
RefMonkey
refmonkey.com
Grow your business with Word Of Mouth marketing! Set up referral, affiliate, mlm, loyalty programs for any website or mobile app through our integration (Zapier, Shopify, and many others) or API.
Foxoffers
foxoffers.com
With Foxoffers you get daily payouts in crypto and fiat, custom landing pages, and in-house media buy team to guide you all the way. Say yes to your performance marketing with Foxoffers!
C3PA
c3pa.net
C3PA — is a high-tech network of affiliate Pay-Per-Action programs. We are growing fast by giving exclusive offers with individual conditions to our affiliates. Verticals we specialized in: Dating, Sweepstakes, and Gambling. You can receive weekly payments for Dating and Gambling categories, net-15 ...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge is a premium class tracking software for affiliate industry sharks. It is a stable and trustworthy product with a first-class assistance, intuitive interface and a full set of features that allows you to optimize ad campaigns.
Get4views
get4views.com
Get4views - legal promotion service for YouTube channels and videos. It helps bloggers gain views and subscribers, and helps businesses increase sales and attract website visitors.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Simplify your business. Tap into thousands of affiliate programs through a single API product stream that aggregates your monetized links.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 is a fast-growing network focused on credibility, efficiency and lifetime value. We successfully connect advertisers and affiliates from all over the world.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media is a global affiliate network empowering advertisers and publishers of all sizes to grow their businesses online. Our network delivers marketing solutions for our partners and moreover we offers a global community of people, technology and business intelligence insights. No matter wh...
2Performant
2performant.com
We are a fast-developing growth technology company that develops and operates the 2Performant.com Affiliate Network. Our platform has been helping online stores collaborate remotely with thousands of digital marketing talents for 13 years on a democratic and transparent basis. We believe in marketin...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve m...
LinkTrust
linktrust.com
Performans Pazarlamanın Sürekli Değişen Dünyasında Sağlam Bir Kaya. Merkezi Silicon Slopes Utah'ın kalbinde bulunan LinkTrust, büyümeyi ve olumlu yatırım getirisini artırmak için performansa dayalı pazarlamayı kullanan binlerce şirket, bağlı kuruluş, ağ ve ajansın tercih ettiği platform olarak yirmi...
Metricks
metricks.io
Markanızı Büyütmeye Bugün Başlayın. Bağlı kuruluş pazarlamanızı büyütmek ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan çözüm.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tamamen entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kad...
Buzzbassador
buzzbassador.com
İçerik oluşturucularla işletmenizi otomatik pilotta büyütün Buzzbassador, özgün, %82 daha iyi dönüşüm sağlayan kulaktan kulağa pazarlama oluşturmak için bir araya gelmenize ve etkileyiciler ve yaratıcılarla etkileşime geçmenize yardımcı olur
Affiliatics
affiliatics.com
Çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için bağlı kuruluş pazarlama ve bağlı kuruluş izleme yazılımı. Ortaklık programınızı başlatın ve satışları artırın. 30 günlük Ücretsiz Deneme sürümünü deneyin.
Social Snowball
socialsnowball.io
Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir bağlı kuruluş pazarlama çözümüdür. Wecantrack ile bağlı kuruluş yayıncıları, 350'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen satış ve dönüşüm verilerini tek, kullanıcı dostu bir platformda zahmetsizce bir...
Refersion
refersion.com
Mevcut en gelişmiş marka elçisi, etkileyici ve ortaklık yönetimi yazılımını keşfedin. Satış ortaklığı ağınızı artan yatırım getirisi ile yönetin ve büyütün. Referansı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, 1. taraf çerezleri temel alan bir reklam izleme çözümüdür. Dönüşümleri, geliri ve etkinlikleri tek bir yerden izleyin ve ilişkilendirin. Gerçek yatırım getirisini görmek için ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın!
HOQU
hoqu.com
HOQU, Ağlar oluşturmaya ve çevrimiçi reklam kampanyalarını yönetmeye, izlemeye ve optimize etmeye yönelik bir SaaS Performans Pazarlama Platformudur. HOQU kullanıcıları fiyatlandırma planıyla ilgili tüm temel özelliklere tam erişime sahiptir. Fiyatlandırma politikası tıklamalara değil dönüşümlere da...
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak ...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Circlewise
circlewise.io
Circlewise'ın Ortaklık Merkezi, e-Ticaret, Fintech, Seyahat ve Hizmetler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde, cihazlarda ve sektörlerde şirket içi ortak programlarınızı oluşturmak ve yönetmek için eksiksiz bir araç setidir. Amiral gemisi ürünümüz, reklamverenlerimize aşağıdaki olanakları sağlar: • Ta...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan özel olarak seçilmiş...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Affiliate yazılımında lider Post Affiliate Pro ile birden fazla ortaklık programını yönetin ve ortaklık ortağınızın performansını artırın.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – Bağlı Kuruluş ve Tavsiye Pazarlaması En çok tercih edilen bağlı kuruluş pazarlama yazılımıyla, satış huninizde etkileyiciler, marka elçileri ve mevcut müşteriler merkezli döngüler oluşturun.