Alternatifler - RevenueCat
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee, 2000'den fazla SaaS işletmesi için uçtan uca yinelenen faturalandırmayı, abonelik yönetimini ve otomatik faturalamayı destekleyen lider abonelik faturalandırma yazılımıdır.
Adapty
adapty.io
Uygulama içi abonelikler için hepsi bir arada hizmet. iOS, Android, React Native, Flutter, Unity ve Web desteğiyle uygulamaları geliştirin, optimize edin ve büyütün.
ChartMogul
chartmogul.com
Dünyanın ilk Abonelik Veri Platformu. ChartMogul Abonelik Veri Platformu, fatura verilerinizi birleştirmenizi ve temizlemenizi, ardından sektör lideri abonelik analitiğiyle bir profesyonel gibi analiz etmenizi kolaylaştırır.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
Qonversion
qonversion.io
Mobil öncelikli şirketler için abonelik veri platformu. Uygulamanızı daha hızlı büyütmek için platformlar arası abonelik altyapısı, a/b testi, gelir analitiği, etkileşim otomasyonu ve entegrasyonların tümü tek bir yerde.
Baremetrics
baremetrics.com
Baremetrics, Abonelik Analizi ve Analizidir: Tek tıklamayla yüzlerce değerli ölçüm ve iş analizine sahip olursunuz!
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Smartrr
smartrr.com
Smartrr, abonelerinizin yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkaran tam hizmet üyelik çözümüyle DTC markaları için premium abonelik deneyimleri yaratır.
Apphud
apphud.com
Güvenebileceğiniz uygulama içi abonelik altyapısı. Apphud, uygulama içi aboneliklerle mobil uygulamalar oluşturmanın ve büyütmenin daha akıllı bir yolunu sunar. Geliştirmeyi basitleştirerek, gerçek zamanlı veriler ve araçlar sağlayarak geliri artırın.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Appflow.ai
appflow.ai
Appflow.ai is an in-app subscription analytic platform, features including: · Cross-platforms subscription performance in one place · Subscription cohort analysis and funnel analysis in real time · Coding-free A/B testing for pricing and paywall · Coding-free remote configuration for pushing notific...
Subscript
subscript.com
It's time to wave goodbye to old school billing and analytics software! Meet Subscript: the modern, flexible way for B2B SaaS companies to automate their invoicing, revenue recognition, and analytics. Finance leaders love Subscript because it saves their teams 20+ hours per month, helps them collect...
TrueRev
truerev.com
TrueRev, modern SaaS şirketleri için tamamen uyarlanabilir faturalandırma ve gelir platformudur. Dünyanın önde gelen SaaS şirketleri ve finansal liderleriyle işbirliği içinde oluşturulan TrueRev, işletmelerin abonelik gelirini yönetmesine, izlemesine ve en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Quick...
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sür...
Maxio
maxio.com
Maxio olarak B2B SaaS şirketlerinin bir sonraki büyüme aşamasına geçmelerine yardımcı oluyoruz. Finansal operasyon platformumuz, faturalandırma, abonelik yönetimi, gelir ve gider muhasebesi ve SaaS ölçümleri ve analitiği de dahil olmak üzere B2B SaaS'ın benzersiz finansal zorluklarını karşılamak üze...
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
Conjura
conjura.com
Conjura, e-ticaret işletmeleri için sezgisel kontrol panelleri ve eyleme geçirilebilir bilgilerle veriye dayalı karar almayı güçlendirir.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Abonelik Yönetimi Yazılımıyla Gelir Artışını Hızlandırın. Daha fazla müşteri katılımıyla etkinleştirme, dönüştürme, elde tutma ve hesap genişletme oranlarını iyileştirirken şirketlerde agresif büyümeyi artırmak.
Vindicia
vindicia.com
Bir Amdocs şirketi olan Vindicia, abonelik yönetimi ve sürekli gelir alanında dünya çapında bir liderdir.