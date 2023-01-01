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Alternatifler - Reveal

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect ücretsiz bir web tabanlı uygulamadır. İş uygulamalarını tek bir basit ve güvenli sitede, her yerden kullanmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...

Builtfirst

Builtfirst

builtfirst.com

Buildfirst bir iş ortağı pazar platformudur. Herhangi bir şirket dakikalar içinde bir ayrıcalık pazarı, entegrasyon pazarı, bayi pazarı veya hizmet pazarı oluşturabilir. Her B2B şirketinin pazara açabileceği en büyük pazar yeri ekosistemini inşa ediyoruz.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...

Magentrix

Magentrix

magentrix.com

Bir PRM platformunda en iyi iş ortağı etkileşimi ve iş ortağı etkinleştirme. PX'in ilk iş ortağı portalı yazılımıyla iş ortaklarıyla işbirliği yapın ve kanal satışlarını artırın.

Partnered

Partnered

partnered.com

Partnered, müşteri tanıtımlarını paylaşmak için satış ekibinizi iş ortağı ekosisteminize bağlar. Her anlaşma için kısa notlarla satıcıları anında bulun.

Kiflo

Kiflo

kiflo.com

Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...

Reditus

Reditus

getreditus.com

MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

Crossbeam, gezegendeki en güçlü büyüme aracı olan kendi iş ortağı ekosisteminizle anlamlı müşteri ilişkilerini çekmenize, dönüştürmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

Sadece Harika Bulut Yazılımı ve Verileri Profesyonel hizmetler Talep üzerine MeasureMatch bir danışmanlık ve profesyonel hizmetler pazarıdır. Dünya çapındaki iş liderleri, kritik derecede önemli bulut yazılımı, veri yönetimi ve analitik iş gereksinimlerini hızlı bir şekilde çözmek için hepsi den...

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.

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