Retomagic, kullanıcıların orijinal sanat eserleri oluşturmasına ve fotoğraf kalitesini artırmasına olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir uygulamadır. Uygulama, metin açıklamalarını görsel olarak büyüleyici görüntülere dönüştürmek için en son teknolojiyi kullanıyor. Ayrıca kullanıcılara fotogerçekçilikten Kodak filme kadar çeşitli yaratıcı stiller ve seçenekler sunar. Ayrıca Retomagic, eski, bulanık fotoğrafları tek bir dokunuşla keskin ve net HD görüntülere dönüştürebilir. Hatta yüzlerin kalitesini artırabilecek bir yüz yeniden yapılandırma sistemiyle birlikte gelir. Ayrıca kullanıcılar, yarattıklarını Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşabiliyor. Retomagic'in kullanımı şu anda ücretsizdir ancak gelecekte abonelik seçenekleri olabilir.

Web Sitesi: retomagic.com

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