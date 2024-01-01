retailMetrix

retailMetrix

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Web Sitesi: retailmetrix.io

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RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız, perakendecilerin kendileri için önemli olan verileri kolayca bulmasına olanak tanıyarak zamandan tasarruf etmelerini ve veriye dayalı daha iyi kararlar almalarını sağlar.
Kategoriler:
Business
Perakende Analitik Yazılımı
Perakende İstihbarat Yazılımı

Web Sitesi: retailmetrix.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, retailMetrix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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