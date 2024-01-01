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RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız, perakendecilerin kendileri için önemli olan verileri kolayca bulmasına olanak tanıyarak zamandan tasarruf etmelerini ve veriye dayalı daha iyi kararlar almalarını sağlar.

Web Sitesi: retailmetrix.io

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