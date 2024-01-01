Alternatifler - Retail Report
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
ERPLY
erply.com
Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...
Zoined
zoined.com
Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
RepairDesk
repairdesk.co
Hepsi Bir Arada Tamirhane Yönetim Yazılımı Onarım İşinizi yönetmek ve büyütmek için 1 Numaralı Bulut Tabanlı Satış Noktası Tamir Atölyesi Yazılımı
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
SULTS
sults.com.br
SULTS, iletişimi yönetmek, çalışanlarınızın katılımını sağlamak, işinizin kalitesini sağlamak, üretkenliği artırmak ve tüm günlük faaliyetleri yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Inverge
invergehq.com
Inverge, markaların, perakendecilerin ve stoksuz satış yapanların envanteri, toptan satış ilişkilerini, satışları ve sipariş karşılama işlemlerini tek bir güçlü platform üzerinden yönetmesine olanak tanıyan uçtan uca bir perakende yönetim yazılımıdır. İşletmenizin potansiyeline ulaşmak, büyümenize y...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store, herhangi bir perakendecinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilen ve satış noktasının çok ötesine geçen bir çok yönlü ticaret çözümleri paketini kapsar. En iyi müşterilerinizi ödüllendirmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için teklif ve sadakat yöne...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o, markaların E-ticaret işlerini yürütmek için kullanabileceği TEK yazılım platformunda eyleme dönüştürülebilir perakende bilgileri sunar
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sunar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapma...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız, p...
Skupos
skupos.com
Kolay perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeyi güçlendiriyor.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai, tüketim ürünleri markalarının daha fazla ürün satmasına, zamandan tasarruf etmesine ve karmaşık tedarik zinciri sorunlarını çözmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir talep ve envanter kontrol kulesidir. Alloy.ai, günlük SKU mağaza düzeyindeki POS ve envanter verilerini tedarik zinc...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics, işletmeniz için daha hızlı, daha iyi kararlar alabilmeniz için size tek bir satış oranı verileri kaynağı sağlar. Satışları artırmak, envanteri optimize etmek ve alıcılarla stratejik ilişkiler geliştirmek için hassas bir şekilde tahmin yapın, planlayın ve uygulayın. SPS Analyt...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights, üreticilere ve perakendecilere, kullanıcı dostu bir platformda marka ve kanal değiştirme, hane halkı penetrasyonu ve alışveriş profilleri dahil olmak üzere çok kanallı tüketici davranışlarına ilişkin görünürlük sağlar. Numerator Insights, tüketici davranışları hakkında gerçek zam...
Style Arcade
stylearcade.com
Style Arcade, daha hızlı büyümek isteyen moda ve hazır giyim markaları için mağazacılığı rekabet avantajına dönüştüren bir perakende analiz platformudur.Erişilemeyen sistemlere güvenmek yerine; manuel süreçler; ve güvenilmez tahminler – Style Arcade, ürün verilerinin kilidini açar ve perakendeciler...
Crisp
gocrisp.com
Crisp, tedarik zinciri boyunca perakende verilerini birbirine bağlayıp analiz ederek CPG markalarını rafları dolu tutmak, israfı azaltmak ve karlılığı hızla artırmak için gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilerle güçlendirir. Crisp'in açık veri platformu, tedarikçileri 40'tan fazla perakend...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...